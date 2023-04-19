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Новий пакет військової допомоги США: Пентагон оприлюднив перелік озброєння

19 квітня 2023 21:01
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Новий пакет військової допомоги США: Пентагон оприлюднив перелік озброєння
Відвантаження військової допомоги від США. Фото: REUTERS/Serhiy Takhmazov
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

США сьогодні, 19 квітня, оголосили про надання Україні нового озброєння у рамках чергового пакета військової допомоги. До нього увійшли, зокрема,  боєприпаси для HIMARS та артилерійські снаряди. 

Про це йдеться у повідомленнях Білого дому США та Пентагону

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Що входить до нового пакета допомоги

Як зазначається у повідомленні Білого дому, президент США Джо Байден підписав меморандум про скорочення озброєнь, вартість яких сягає 325 мільйонів доларів. Зброю спрямують на допомогу Україні.

За даними Пентагону, до нового пакету військової допомоги Україні від США увійшли:

  • додаткові боєприпаси для HIMARS;
  • 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;
  • ракети з оптичним наведенням (TOW);
  • системи протитанкової зброї AT-4;
  • протитанкові міни;
  • боєприпаси для розчищення перешкод;
  • понад 9 мільйонів патронів до стрілецької зброї;
  • чотири машини матеріально-технічної підтримки;
  • високоточні авіаційні боєприпаси;
  • випробувальне та діагностичне обладнання для підтримки технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів;
  • обладнання для забезпечення безпеки портів;
  • запасні частини та інше польове обладнання.

У відомстві нагадали, що це вже 36 подібне надання озброєнь для допомоги Україні.

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні можливості для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки", — наголошують у Пентагоні.

Нагадаємо, новий пакет допомоги Україні у Білому домі анонсували сьогодні, 19 квітня.

Попередній пакет військової допомоги Україні США анонсували 4 квітня. До нього увійшло озброєння вартістю близько 2,6 млрд доларів.

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