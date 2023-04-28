Резников рассказал, в какой еще военной технике нуждается Украина от партнеров

Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото: Новини.LIVE

Украина уже "почти у потолка" с точки зрения задач и достижений в получении военной помощи от партнеров. Остался только вопрос передачи ВСУ современным боевым самолетам.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников во время пресс-конференции.

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Военная помощь партнеров

"Мы можем абсолютно четко зафиксировать, что у нас на вооружении есть тяжелая артиллерия 155 мм, "Хаймарсы", бронетехника почти всех основных известных типов и марок, создана танковая коалиция, на боевом дежурстве стоят Patriot, хотя одно время это вызвало истерику у орков. Когда они кричали, что Patriot в Польше это уже переход "красных линий" Западом", — отметил Резников.

Министр акцентировал, что сегодня страны НАТО передают Украине авиацию и пока советского образца, но он выразил убеждение, что в скором времени украинцы будут так же спокойно как о Patriot и "Хаймарсы" говорить о современных боевых самолетах.

"Поэтому в целом, в том обращении к Санты, условном "виш-листе" остались самолеты ну и разве что звезда смерти. Поэтому сегодня с точки зрения политического плана на уровне Министерства обороны мы уже почти у потолка задач и достижений. Сегодня осваиваются современные системы на полигонах в странах партнеров", — подытожил Резников.

Напомним, как заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, страны Альянса уже передали Украине почти всю обещанную бронированную технику. В частности, более 98% обещанных боевых машин.

Представитель оборонного ведомства США генерал Патрик Райдер заявил, что Соединенные Штаты проведут специальную встречу по вопросам вооружений оборонных ведомств более 40 стран. Цель — ускорить производство и доставку военной помощи Украине.