Резніков розповів про деталі наступного "Рамштайна"
Головною темою наступного засідання антиросійської коаліції у форматі “Рамштайн” буде постачання літаків Збройним силами України. Але обговорюватимуть й інші теми, зокрема, ППО та боєприпаси.
Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України на своєму офіційному Telegram-каналі.
Літаки для ЗСУ
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що на наступному засіданні антиросійської коаліції в форматі "Рамштайн" головною темою стане літакова коаліція.
Йтиметься не тільки про підготовку пілотів, а й про техніків та інженерів.
"Предметно питання обговорюватимуться з командами міністерств оборони Нідерландів, Данії, США та інших країн, які приєдналися до цієї коаліції", — наголосив очільник Міноборони.
Для цього до української делегації були включені представники Повітряних сил ЗСУ. "Командувач ПС генерал-лейтенант Микола Олещук виділив своїх відповідальних офіцерів, які керують підготовкою пілотів та логістичними питаннями", — зазначив Резніков.
Інші теми "Рамштайна"
Крім того, учасники засідання антиросійської коаліції обговорять і інші аспекти військової допомоги Україні.
Йтиметься, зокрема, про:
- артилерію;
- протиповітряну оборону;
- боєприпаси;
- амуніцію.
Резніков заявив, що важливим є питання відкриття на території України та дружніх сусідніх країн різноманітних хабів для оснащення та ремонту військової техніки.
Нагадаємо, що на попередньому "Рамштайні" були узгоджені плани постачання Україні літаків F-16.