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Резніков розповів про деталі наступного "Рамштайна"

12 червня 2023 08:45
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Резніков розповів про деталі наступного "Рамштайна"
Міністр оборони України Олексій Резніков. Фото: Telegram-канал Міноборони
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Головною темою наступного засідання антиросійської коаліції у форматі “Рамштайн” буде постачання літаків Збройним силами України. Але обговорюватимуть й інші теми, зокрема, ППО та боєприпаси.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України на своєму офіційному Telegram-каналі.

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Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що на наступному засіданні антиросійської коаліції в форматі "Рамштайн" головною темою стане літакова коаліція.

Йтиметься не тільки про підготовку пілотів, а й про техніків та інженерів.

"Предметно питання обговорюватимуться з командами міністерств оборони Нідерландів, Данії, США та інших країн, які приєдналися до цієї коаліції", — наголосив очільник Міноборони.

Для цього до української делегації були включені представники Повітряних сил ЗСУ. "Командувач ПС генерал-лейтенант Микола Олещук виділив своїх відповідальних офіцерів, які керують підготовкою пілотів та логістичними питаннями", — зазначив Резніков.

Інші теми "Рамштайна"

Крім того, учасники засідання антиросійської коаліції обговорять і інші аспекти військової допомоги Україні.

Йтиметься, зокрема, про:

  • артилерію;
  • протиповітряну оборону;
  • боєприпаси;
  • амуніцію.

Резніков заявив, що важливим є питання відкриття на території України та дружніх сусідніх країн різноманітних хабів для оснащення та ремонту військової техніки.

Нагадаємо, що на попередньому "Рамштайні" були узгоджені плани постачання Україні літаків F-16.

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