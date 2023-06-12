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Резников рассказал о деталях следующего "Рамштайна"

12 июня 2023 08:45
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Резников рассказал о деталях следующего "Рамштайна"
Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото: Telegram-канал Минобороны
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Главной темой следующего заседания антироссийской коалиции в формате "Рамштайн" будет снабжение самолетов Вооруженными силами Украины. Но будут обсуждаться и другие темы, в частности, ПВО и боеприпасы.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины на своем официальном Telegram-канале.

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Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что на следующем заседании антироссийской коалиции в формате "Рамштайн" главной темой станет самолетная коалиция.

Речь идет не только о подготовке пилотов, но и о техниках и инженерах.

"Предметно вопросы будут обсуждаться с командами министерств обороны Нидерландов, Дании, США и других стран, которые присоединились к этой коалиции", - подчеркнул глава Минобороны.

Для этого в украинскую делегацию были включены представители Воздушных сил ВСУ. "Командующий ПС генерал-лейтенант Николай Олещук выделил своих ответственных офицеров, руководящих подготовкой пилотов и логистическими вопросами", - отметил Резников.

Другие темы "Рамштайна"

Кроме того, участники заседания антироссийской коалиции обсудят другие аспекты военной помощи Украине.

Речь пойдет, в частности, об:

  • артиллерии;
  • противовоздушной обороне;
  • боеприпасах;
  • амуниции.

Резников заявил, что важен вопрос открытия на территории Украины и дружественных соседних стран различных хабов для оснащения и ремонта военной техники.

Напомним, что на предыдущем "Рамштайне" были согласованы планы поставки Украине самолетов F-16.

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