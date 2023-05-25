Глава Пентагону розповів, про що вдалося домовитися на "Рамштайні"
ЗСУ ще на крок наблизились до переваги над окупаційною армією у небі. Сьогодні, 25 травня, відбулась чергова зустріч у форматі "Рамштайн". Союзники та партнери України оголосили про плани навчання українських пілотів на літаках четвертого покоління, включаючи F-16. За кілька тижнів буде розроблена відповідна тренувальна інфраструктура.
Про це на підсумковому брифінгу зустрічі, який транслював "Голос Америки" заявив міністр оборони США Ллойд Остін.
"Сьогодні союзники та партнери оголосили плани навчання українських пілотів на літаках четвертого покоління, включаючи F-16. Ці навчання є важливими для координації контактної групи", — йдеться у повідомленні глави Пентагону.
Остін окремо подякував Данії і Нідерландам, які очолили коаліцію у сфері навчання українських пілотів. У наступні тижні ці країни будуть співпрацювати з іншими партнерами, а саме — Норвегією, Польщею, Бельгією і Португалією, які теж дали згоду доєднатись до навчання українських пілотів. Міністр оборони США додав, що весь комплекс заходів буде готовий за кілька тижнів.
Зустріч у форматі "Рамштайн-12" 25 травня
На останньому засіданні Контактної групи з питань оборони країни мали узгодити подальшу допомогу Україні. У фокусі союзників було посилення ППО, забезпечення військових ЗСУ боєприпасами, а також передача винищувачів F-16 та навчання пілотів. Загалом, за підсумками сьогоднішнього засідання, партнери погодили виділення Україні пакету військової допомоги на 65 мільярдів доларів.
Навіщо Україні літаки F-16
Винищувачі F-16 потрібні Україні, щоб стати вагомою і навіть ключовою складовою загальної протиповітряної оборони. Американські літаки кращі за російські аналоги і допоможуть тримати російську авіацію далеко від українських кордонів та лінії фронту. Літаки можуть стати "безпековою парасолькою" для наземних військ України та виносити ключові ціли у тилах окупантів.
Зазначимо, що Нідерланди та деякі інші країни вже заявили про готовність надати F-16 на потреби ЗСУ.