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Глава Пентагону розповів, про що вдалося домовитися на "Рамштайні"

25 травня 2023 21:45
- Зелінський Юрій
Союзники та партнери України оголосили про плани навчання українських пілотів на літаках четвертого покоління, включаючи F-16
Багатофункціональний легкий винищувач F-16. Фото: Wikimedia commons
- Зелінський Юрій

ЗСУ ще на крок наблизились до переваги над окупаційною армією у небі. Сьогодні, 25 травня, відбулась чергова зустріч у форматі "Рамштайн". Союзники та партнери України оголосили про плани навчання українських пілотів на літаках четвертого покоління, включаючи F-16. За кілька тижнів буде розроблена відповідна тренувальна інфраструктура.

Про це на підсумковому брифінгу зустрічі, який транслював "Голос Америки" заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

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"Сьогодні союзники та партнери оголосили плани навчання українських пілотів на літаках четвертого покоління, включаючи F-16. Ці навчання є важливими для координації контактної групи", — йдеться у повідомленні глави Пентагону.

Остін окремо подякував Данії і Нідерландам, які очолили коаліцію у сфері навчання українських пілотів. У наступні тижні ці країни будуть співпрацювати з іншими партнерами, а саме — Норвегією, Польщею, Бельгією і Португалією, які теж дали згоду доєднатись до навчання українських пілотів. Міністр оборони США додав, що весь комплекс заходів буде готовий за кілька тижнів.

Зустріч у форматі "Рамштайн-12" 25 травня

На останньому засіданні Контактної групи з питань оборони країни мали узгодити подальшу допомогу Україні. У фокусі союзників було посилення ППО, забезпечення військових ЗСУ боєприпасами, а також передача винищувачів F-16 та навчання пілотів. Загалом, за підсумками сьогоднішнього засідання, партнери погодили виділення Україні пакету військової допомоги на 65 мільярдів доларів.

Навіщо Україні літаки F-16

Винищувачі F-16 потрібні Україні, щоб стати вагомою і навіть ключовою складовою загальної протиповітряної оборони. Американські літаки кращі за російські аналоги і допоможуть тримати російську авіацію далеко від українських кордонів та лінії фронту. Літаки можуть стати "безпековою парасолькою" для наземних військ України та виносити ключові ціли у тилах окупантів.

Зазначимо, що Нідерланди та деякі інші країни вже заявили про готовність надати F-16 на потреби ЗСУ.

 

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