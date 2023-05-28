Резніков розповів про ефективність ракет Storm Shadow в Україні

Міністр оборони України Олексій Резніков. Фото: google

Міністр оборони України Олексій Резніков підтвердив чудову ефективність британських ракет дальньої дії Storm Shadow, які Україна отримала нещодавно. Він заявив, що всі пуски цієї зброї завершилися успішним знищенням цілей, встановлених Генеральним штабом — у 100% випадків.

Про це Резніков повідомив в ефірі телемарафону.

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Ефективність ракет Storm Shadow

Резніков зазначив, що взаємодія з іншими країнами, які виробляють схожу далекобійну зброю, перебуває на стадії переговорів. Україна прагне посилити свій військовий потенціал шляхом використання найсучасніших технологій та озброєнь.

Додатково голова оборонного відомства України наголосив на значущості зміцнення протиповітряної оборони країни до настання зими. За його словами, завданням є забезпечення безпеки повітряного простору України й цим питанням активно займаються в Генштабі.

Резніков підкреслив, що необхідно забезпечити захист не лише столиці країни, а й інших великих міст, таких як Харків, Дніпро, Одеса, Львів та Запоріжжя. Це вимагає розширення карти протиповітряної оборони, щоб гарантувати безпеку всього повітряного простору країни. Резніков зазначив, що основний акцент робиться не на впровадження конкретної системи, а на збільшення кількості таких систем, оснащених ракетами.

Нагадаємо, що міністр оборони України Олексій Резніков випробував український усюдихід "Богун" Декілька таких машин уже воюють на фронті.

Резніков розповів, що "Богуни" були належним чином модифіковані для виконання конкретних завдань і можуть виконувати роль транспортного засобу для перевезення військ, автомобіля швидкої допомоги тощо. Два такі автомобілі вже воюють у різних підрозділах української армії.