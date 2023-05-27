Резников лично испытал украинский вездеход "Богун": впечатляющее видео
Министр обороны Украины Алексей Резников опробовал украинский вездеход "Богун". Несколько таких машин уже воюют на фронте.
Ответное видео Алексей Резников опубликовал в своих соцсетях.
Тест-драйв вездехода "Богун"
"Я в восторге! Высококлассный автомобиль. Говорю не как министр обороны, а как активный участник чемпионатов Украины по трофи-рейдам (гонки по бездорожью)", — говорится в сообщении министра обороны.
Резников рассказал, что "Богуны" были должным образом модифицированы для выполнения конкретных задач и могут выполнять роль транспортного средства для перевозки войск, автомобиля скорой помощи и тд. Два таких автомобиля уже воюют в разных подразделениях украинской армии.
Он также объяснил разницу и особенности изготовления такой техники для разных подразделений.
"Специально для десантников и штурмовиков сделали "Богун" типа "кабриолет", где убрали кабину и вместо этого оборудовали места для личного состава, сделав десантную машину", — привел пример Резников.
Он также добавил, что другие подразделения испытывают эту технику, устанавливают разное вооружение для использования во время боевых действий.
Напомним, недавно представители Минобороны и Верховной Рады Украины проверили в полевых условиях отечественные танки "Оплот". По результатам проверки было принято решение о заказе танков для нужд ВСУ.