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Резников лично испытал украинский вездеход "Богун": впечатляющее видео

27 мая 2023 09:36
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Резников лично испытал украинский вездеход "Богун": впечатляющее видео
Министр обороны Алексей Резников на вездеходе "Богун". Фото: скриншот с видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Министр обороны Украины Алексей Резников опробовал украинский вездеход "Богун". Несколько таких машин уже воюют на фронте.

Ответное видео Алексей Резников опубликовал в своих соцсетях.

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"Я в восторге! Высококлассный автомобиль. Говорю не как министр обороны, а как активный участник чемпионатов Украины по трофи-рейдам (гонки по бездорожью)", — говорится в сообщении министра обороны.

Резников рассказал, что "Богуны" были должным образом модифицированы для выполнения конкретных задач и могут выполнять роль транспортного средства для перевозки войск, автомобиля скорой помощи и тд. Два таких автомобиля уже воюют в разных подразделениях украинской армии.

Он также объяснил разницу и особенности изготовления такой техники для разных подразделений.

"Специально для десантников и штурмовиков сделали "Богун" типа "кабриолет", где убрали кабину и вместо этого оборудовали места для личного состава, сделав десантную машину", — привел пример Резников.

Он также добавил, что другие подразделения испытывают эту технику, устанавливают разное вооружение для использования во время боевых действий. 

Напомним, недавно представители Минобороны и Верховной Рады Украины проверили в полевых условиях отечественные танки "Оплот". По результатам проверки было принято решение о заказе танков для нужд ВСУ.

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