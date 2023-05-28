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Резников рассказал об эффективности ракет Storm Shadow в Украине

28 мая 2023 22:58
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Резников рассказал об эффективности ракет Storm Shadow в Украине
Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото: google
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Министр обороны Украины Алексей Резников подтвердил великолепную эффективность британских ракет дальнего действия Storm Shadow, которые Украина получила недавно. Он заявил, что все произведенные пуски этого оружия завершились успешным уничтожением целей, установленных Генеральным штабом — в 100% случаев.

Об этом Резников сообщил в эфире телемарафона.

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Резников обозначил, что взаимодействие с другими странами, производящими схожее дальнобойное оружие, находится на стадии переговоров. Украина стремится усилить свой военный потенциал за счет использования самых продвинутых технологий и вооружений.

Дополнительно глава оборонного ведомства Украины отметил значимость укрепления противовоздушной обороны страны к наступлению зимы. По его словам, задачей является обеспечение безопасности воздушного пространства Украины, и этим вопросом активно занимаются в Генштабе.

Резников подчеркнул, что необходимо обеспечить защиту не только столицы страны, но и других крупных городов, таких как Харьков, Днепр, Одесса, Львов и Запорожье. Это требует расширения карты противовоздушной обороны, чтобы гарантировать безопасность всего воздушного пространства страны. Резников отметил, что основной акцент делается не на внедрение конкретной системы, а на увеличение количества таких систем, оснащенных ракетами.

Напомним, что министр обороны Украины Алексей Резников опробовал украинский вездеход "Богун". Несколько таких машин уже воюют на фронте.

Резников рассказал, что "Богуны" были должным образом модифицированы для выполнения конкретных задач и могут выполнять роль транспортного средства для перевозки войск, автомобиля скорой помощи и тд. Два таких автомобиля уже воюют в разных подразделениях украинской армии.

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