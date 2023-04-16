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Резніков розповів про втрати України у війні

16 квітня 2023 14:07
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Резніков розповів про втрати України у війні
Міністр оборони України Олексій Резніков. Фото: УНІАН
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Втрати української сторони у війні істотно нижчі, ніж у російських військ, та загалом є меншими, ніж кількість жертв землетрусу у Туреччині.

Про це розповів міністр оборони Олексій Резніков в інтерв’ю іспанській газеті La Razon.

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"У нас, звісно, ​​є втрати, тому що ми на війні. Але вони критично менші за російські. Я не можу назвати вам цифру, але можу вас запевнити, що загальна кількість менша за кількість загиблих від землетрусу в Туреччині", — зазначив він.

Зазначимо, згідно з останніми даними, внаслідок землетрусу в Туреччині загинуло понад 50 тисяч осіб

Як пояснив міністр, РФ та Україна вдаються до різної тактики застосування військ.

"Наша головна мета — зберегти життя наших солдатів, а Росія використовує їх як гарматне м’ясо. Це тактика м'ясорубки. Їм байдуже. Тільки в Бахмуті щодня Росія втрачає 500 людей", — заявив Резніков.

Нагадаємо, лише за останню добу кількість військових РФ зменшилася на 520 осіб. 

Крім того, росіяни втратили чотири танки, десять бронемашин, десять артилерійських систем, 12 одиниць автомобільної техніки та автоцистерни і дві одиниці спецтехніки.

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