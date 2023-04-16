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Резников рассказал о потерях Украины в войне

16 апреля 2023 14:07
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Резников рассказал о потерях Украины в войне
Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото: УНИАН
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Потери украинской стороны в войне существенно ниже, чем у российских войск, и в целом меньше, чем количество жертв землетрясения в Турции.

Об этом рассказал министр обороны Алексей Резников в интервью испанской газете La Razon.

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"У нас, конечно, есть потери, потому что мы на войне. Но они критически меньше российских. Я не могу назвать вам цифру, но могу вас заверить, что общее количество меньше числа погибших от землетрясения в Турции", — отметил он.

Отметим, согласно последним данным, в результате землетрясения в Турции погибли более 50 тысяч человек.

Как пояснил министр, РФ и Украина прибегают к разной тактике применения войск.

"Наша главная цель — сохранить жизнь наших солдат, а Россия использует их как пушечное мясо. Это тактика мясорубки. Им безразлично. Только в Бахмуте каждый день Россия теряет 500 человек", — заявил Резников.

Напомним, только за последние сутки количество военных РФ уменьшилось на 520 человек.

Кроме того, россияне потеряли четыре танка, десять бронемашин, десять артиллерийских систем, 12 единиц автомобильной техники и автоцистерны и две единицы спецтехники.

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