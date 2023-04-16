Резников рассказал о потерях Украины в войне
Потери украинской стороны в войне существенно ниже, чем у российских войск, и в целом меньше, чем количество жертв землетрясения в Турции.
Об этом рассказал министр обороны Алексей Резников в интервью испанской газете La Razon.
Какие потери Украины на войне
"У нас, конечно, есть потери, потому что мы на войне. Но они критически меньше российских. Я не могу назвать вам цифру, но могу вас заверить, что общее количество меньше числа погибших от землетрясения в Турции", — отметил он.
Отметим, согласно последним данным, в результате землетрясения в Турции погибли более 50 тысяч человек.
Как пояснил министр, РФ и Украина прибегают к разной тактике применения войск.
"Наша главная цель — сохранить жизнь наших солдат, а Россия использует их как пушечное мясо. Это тактика мясорубки. Им безразлично. Только в Бахмуте каждый день Россия теряет 500 человек", — заявил Резников.
Напомним, только за последние сутки количество военных РФ уменьшилось на 520 человек.
Кроме того, россияне потеряли четыре танка, десять бронемашин, десять артиллерийских систем, 12 единиц автомобильной техники и автоцистерны и две единицы спецтехники.