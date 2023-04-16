ЗСУ продовжують бити окупантів: у Генштабі розповіли про втрати ворога за добу

Українські захисники на військовій техніці. Фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові продовжують успішно знищувати російських окупантів. Загалом, за останню добу кількість військових РФ зменшилася на 520 осіб.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

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Упродовж доби, 150 квітня, українські захисники знищили на фронтах війни 520 російських окупантів.

Крім того, росіяни втратили чотири танки, десять бронемашин, десять артилерійських систем, 12 одиниць автомобільної техніки та автоцистерни і дві одиниці спецтехніки.

Загальні втрати російської армії за час війни

Загальні бойові втрати армії країни-агресора наступні:

особового складу — близько 182070 (+520) осіб ліквідовано;

танків — 3657 (+4) од.;

бойових броньованих машин — 7083 (+10) од.;

артилерійських систем — 2795 (+10) од.;

РСЗВ — 538 (+3) од.;

засобів ППО — 284 (+1) од.;

літаків — 308 (+1) од.;

гелікоптерів — 293 (+0) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 339 (+0);

крилатих ракет — 911 (+0);

кораблів/катерів — 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 5658 (+12) од.;

спеціальної техніки — 326 (+2).

Втрати окупантів за 15 квітня. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що Російська Федерація продовжує ігнорувати Міжнародне гуманітарне право, завдає ударів, здійснює обстріли не лише по позиціях наших військ, а й цивільній інфраструктурі населених пунктів. Протягом 14 квітня противник завдав нових авіаційних та ракетних ударів.