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ЗСУ продовжують бити окупантів: у Генштабі розповіли про втрати ворога за добу

16 квітня 2023 08:32
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ЗСУ продовжують бити окупантів: у Генштабі розповіли про втрати ворога за добу
Українські захисники на військовій техніці. Фото: Генштаб ЗСУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Українські військові продовжують успішно знищувати російських окупантів. Загалом, за останню добу кількість військових РФ зменшилася на 520 осіб.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

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Упродовж доби, 150 квітня, українські захисники знищили на фронтах війни 520 російських окупантів.

Крім того, росіяни втратили чотири танки, десять бронемашин, десять артилерійських систем, 12 одиниць автомобільної техніки та автоцистерни і дві одиниці спецтехніки.

Загальні втрати російської армії за час війни

Загальні бойові втрати армії країни-агресора наступні:

  • особового складу — близько 182070 (+520)  осіб ліквідовано;
  • танків —  3657 (+4) од.;
  • бойових броньованих машин — 7083 (+10) од.;
  • артилерійських систем — 2795 (+10) од.;
  • РСЗВ — 538 (+3) од.;
  • засобів ППО —  284 (+1) од.;
  • літаків — 308 (+1) од.;
  • гелікоптерів — 293 (+0) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 339 (+0);
  • крилатих ракет — 911 (+0);
  • кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 5658 (+12) од.;
  • спеціальної техніки — 326 (+2).
скріншот
Втрати окупантів за 15 квітня. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що Російська Федерація продовжує ігнорувати Міжнародне гуманітарне право, завдає ударів, здійснює обстріли не лише по позиціях наших військ, а й цивільній інфраструктурі населених пунктів. Протягом 14 квітня противник завдав нових авіаційних та ракетних ударів.

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