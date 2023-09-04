Резніков розповів, скільки для України коштує один день війни з РФ

Міністр оборони України Олексій Резніков. Фото: Укрінформ

Україна лише за один день війни витрачає 100 мільйонів доларів. Ці кошти переважно використовуються з держбюджету, а не волонтерських зборів.

Про це міністр оборони України Олексій Резніков заявив в інтерв'ю Укрінформу.

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На запитання, чому на полі бою так мало безпілотників та чому їх купують волонтери, він відповів:

"Можу вам сказати, що поставки від волонтерів із 24 лютого 2022 року по сьогоднішній день — це 3% від усього, що потрапило на війну. День війни коштує нам 100 мільйонів доларів. А тепер візьміть бюджети всіх поважних великих волонтерських фондів, подивіться, скільки вони збирають. І держава, яка витрачає 100 мільйонів доларів на добу в цілому. От просто вдумайтеся".

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За його словами, несправедливо звинувачувати державу та говорити, що все роблять тільки волонтери.

"Насправді це роблять громадяни України — ті, хто працюють, тому що вони сплачують податки і ці податки йдуть в бюджет, а з цього бюджету йдуть в тому числі і на армію. Армія сьогодні — найбільший споживач коштів. Але ж кошти потрібні й на утримання країни в цілому: на інфраструктуру, на відновлення, на підтримку соціально незахищених. Тому треба працювати і платити податки. Треба бізнесу бути активним і підтримувати підприємців", — пояснив Резніков.

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Міністр зауважив, що він не може говорити про контракти щодо постачання дронів, проте додав, що "офіційно тільки нових українських дронів 30 моделей різних типів допущено до експлуатації: розвідувальних, ударних, камікадзе тощо". Серед них і 10 моделей FPV-дронів.

Резніков зазначив, що кількість їх випуску буде залежати від виробників, проте Україна має можливості придбати все, що буде виготовлено та за кошти з держбюджету.

Проте, на його думку, є правильним та дуже добрим те, що волонтери оголошують збори, на які українці донатять свої кошти.

Нагадаємо, Резніков спрогнозував, що літаки F-16, ймовірно, зможуть захищати небо над Україною вже наступною весною, у 2024 році. Адже зараз уже дозволено навчання українських пілотів на винищувачах.