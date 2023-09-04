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Резніков розповів, скільки для України коштує один день війни з РФ

4 вересня 2023 16:16
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Резніков розповів, скільки для України коштує один день війни з РФ
Міністр оборони України Олексій Резніков. Фото: Укрінформ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Україна лише за один день війни витрачає 100 мільйонів доларів. Ці кошти переважно використовуються з держбюджету, а не волонтерських зборів.

Про це міністр оборони України Олексій Резніков заявив в інтерв'ю Укрінформу.

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На запитання, чому на полі бою так мало безпілотників та чому їх купують волонтери, він відповів:

"Можу вам сказати, що поставки від волонтерів із 24 лютого 2022 року по сьогоднішній день — це 3% від усього, що потрапило на війну. День війни коштує нам 100 мільйонів доларів. А тепер візьміть бюджети всіх поважних великих волонтерських фондів, подивіться, скільки вони збирають. І держава, яка витрачає 100 мільйонів доларів на добу в цілому. От просто вдумайтеся".

Хто найбільше допомагає боротися з РФ

За його словами, несправедливо звинувачувати державу та говорити, що все роблять тільки волонтери. 

"Насправді це роблять громадяни України — ті, хто працюють, тому що вони сплачують податки і ці податки йдуть в бюджет, а з цього бюджету йдуть в тому числі  і на армію. Армія сьогодні — найбільший споживач коштів. Але ж кошти потрібні й на утримання країни в цілому: на інфраструктуру, на відновлення, на підтримку соціально незахищених. Тому треба працювати і платити податки. Треба бізнесу бути активним і підтримувати підприємців", — пояснив Резніков.

Коли на фронті буде більше дронів

Міністр зауважив, що він не може говорити про контракти щодо постачання дронів, проте додав, що "офіційно тільки нових українських дронів 30 моделей різних типів допущено до експлуатації: розвідувальних, ударних, камікадзе тощо". Серед них і 10 моделей FPV-дронів.

Резніков зазначив, що кількість їх випуску буде залежати від виробників, проте Україна має можливості придбати все, що буде виготовлено та за кошти з держбюджету.

Проте, на його думку, є правильним та дуже добрим те, що волонтери оголошують збори, на які українці донатять свої кошти. 

Нагадаємо, Резніков спрогнозував, що літаки F-16, ймовірно, зможуть захищати небо над Україною вже наступною весною, у 2024 році. Адже зараз уже дозволено навчання українських пілотів на винищувачах.

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