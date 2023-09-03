Резніков спрогнозував, коли українські пілоти почнуть використовувати F-16

Міністр оборони України Олексій Резніков. Фото: Укрінформ

Літаки F-16, ймовірно, зможуть захищати небо над Україною вже наступною весною, у 2024 році. Адже зараз уже дозволено навчання українських пілотів на винищувачах.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у інтерв'ю "Укрінформу".

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Коли Україна матиме F-16

"Я думаю, в наступному році, навесні. Я маю на увазі — вже у застосуванні. Бо сьогодні дозвіл на навчання є, країни, які зголосилися навчати, є, і навіть вже є країни, які зголосилися передати нам F-16 після завершення навчання і підготовки інфраструктури", — зазначив він.

Потреба України в літаках

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна потребує близько 160 новітніх винищувачів. Тоді вона матиме потужні військово-повітряні сили, які зможуть взяти небо під свій контроль.

Нагадаємо, Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з начальником Штабу оборони Королівства Данія, генералом Флеммінгом Лентфером. Головною темою були винищувачі F-16.