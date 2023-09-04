Резников рассказал, сколько для Украины стоит один день войны с РФ

Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото: Укринформ

Украина только за один день войны тратит 100 миллионов долларов. Эти средства преимущественно используются из госбюджета, а не волонтерских сборов.

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил в интервью Укринформу.

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На вопрос, почему на поле боя так мало беспилотников и почему их покупают волонтеры, он ответил:

"Могу вам сказать, что поставки от волонтеров с 24 февраля 2022 года по сегодняшний день — это 3% от всего, что попало на войну. День войны стоит нам 100 миллионов долларов. А теперь возьмите бюджеты всех крупных волонтерских фондов, посмотрите, сколько они собирают. И государство, которое тратит 100 миллионов долларов в сутки в целом. Вот просто вдумайтесь".

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По его словам, несправедливо винить государство и говорить, что все делают только волонтеры.

"На самом деле это делают граждане Украины — те, кто работают, потому что они платят налоги и эти налоги уходят в бюджет, а из этого бюджета идут в том числе и на армию. Армия сегодня — крупнейший потребитель средств. Но ведь средства нужны и на содержание страны в целом: на инфраструктуру, на восстановление, в поддержку социально незащищенных. Поэтому нужно работать и платить налоги. Надо бизнесу быть активным и поддерживать предпринимателей", — объяснил Резников.

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Министр отметил, что он не может говорить о контрактах по поставкам дронов, однако добавил, что "официально только новые украинские дрова 30 моделей разных типов допущены к эксплуатации: разведывательных, ударных, камикадзе и тому подобное". Среди них и 10 моделей FPV-дронов.

Резников отметил, что количество их выпуска будет зависеть от производителей, однако в Украины есть возможность приобрести все, что будет изготовлено и за средства из госбюджета.

Однако, по его мнению, правильно и очень хорошо то, что волонтеры объявляют сборы, на которые украинцы донатят свои средства.

Напомним, Резников спрогнозировал, что самолеты F-16, вероятно, смогут защищать небо над Украиной уже в следующую весну, в 2024 году. Ведь сейчас уже разрешено обучение украинских пилотов на истребителях.