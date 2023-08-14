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Резников рассказал, сколько украинских БпЛА допущено в эксплуатацию с начала вторжения РФ

14 августа 2023 16:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Резников рассказал, сколько украинских БпЛА допущено в эксплуатацию с начала вторжения РФ
Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото: АрмияInform
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

С начала полномасштабного вторжения России в Украину было допущено к эксплуатации 32 образца беспилотных авиационных комплексов отечественного производства.

Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников для Liga.net.

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Резников рассказал, что речь идет о разведывательных, ударных беспилотниках, дронах-камикадзе, а также барражирующих боеприпасах. По его словам, официально создана отдельная категория — боеприпасы для БпЛА. Это позволяет их производство и закупку.

Министр обороны сообщил, что уже десять моделей FPV-дронов официально в эксплуатации украинских военных. Большинство из них собирается в Украине, однако с иностранных составляющих.

"Следующий вызов — производить основные компоненты в Украине, чтобы гарантировать независимость и устойчивость снабжения армии при любых обстоятельствах", — отметил он.

Резников рассказал, что с начала полномасштабного вторжения РФ было взято на вооружение и допущено к эксплуатации более 200 образцов разного вооружения и военной техники. Украинские военные их тестируют на поле боя.

"Сегодня уже более 40 млрд гривен государство тратит на БпЛА. Из них — половину через Минобороны. Замечу: Минобороны покупает БпЛА напрямую у производителей. Без подрядчиков, субподрядчиков и тому подобное", — добавил министр обороны.

Напомним, в войне с Россией Украина все чаще использует беспилотники. Сейчас в стране начали производить уникальные боевые FPV-дроны, которые способны наводить на цель в автоматическом режиме.

Также мы писали, что за полтора года войны украинская промышленность открыла новые горизонты в производстве военной техники. Главным же продуктом стали беспилотные летательные аппараты, которых на рынке и фронте появилось такое разнообразие, что стоит говорить о серьезных дроновых перспективах Украины. Очередным образцом этой техники стал БпЛА SpyGun.

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