Дрон-розвідник SpyGun, деталі, характеристики, переваги

Черговий дрон-розвідник українського виробництва SpyGun. Фото: ГУР

За півтора року війни українська промисловість відкрила нові горизонти у виробництві військової техніки. Головним же продуктом стали безпілотні літальні апарати, яких на ринку і фронті з'явилося таке розмаїття, що варто говорити про серйозні дронові перспективи України. Черговим зразком цієї техніки став БпЛА SpyGun.

Від тенісиста — Силам оборони

На початку серпня колишній радник прем'єр-міністра України (Олексія Гончарука) Юрій Голик презентував черговий український дроновий проєкт. Безпілотник SpyGun "Шпигун" сам Голик назвав літаком-розвідником.

Читайте також:

Хто саме розробив і створив цей зразок повітряної військової техніки, звісно ж, не повідомляється. Відомо лише, що це українські інженери та проектувальники. А за цією ініціативою, крім Юрія Голика, стоїть ще й відомий український тенісист Сергій Стаховський, який нині є військовослужбовцем Збройних сил України і воює проти російських загарбників.

Український дрон SpyGun

Фото: Facebook-сторінка Юрія Голика

Безпілотник SpyGun уже пройшов стадію випробувань у тилу, тож тепер він був переданий на тестування уже в бойових умовах. Про роботу з цим вітчизняним дроном заявило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Розвідка, але не тільки

Основним завданням для безпілотного літального апарату "Шпигун" є глибинна розвідка. Для того, аби успішно виконувати свої завдання, дрон використовує сучасну систему радіокерування. Особливістю цієї системи є високий рівень захисту від перешкод, вона дозволяє успішно боротися із ворожими системами радіоелектронної боротьби. Що для роботи за лінією фронту, над територією, контрольованою російськими військами, є критично важливим.

Система дальнього зв'язку та управління цим БпЛА дозволяє працювати з апаратом на відстані до 50 кілометрів від місця розташування наземної станції управління. Крім того, система зв'язку дозволяє не тільки керувати дроном (хоча можливий і автоматичний режим польоту), а і отримувати дані телеметрії. Крім того, можливий запис фото- та відеоінформації на змінний бортовий носій.

Крім глибинної розвідки, новий український безпілотник готовий і до іншого не менш відповідального завдання – коригування артилерійського вогню. Зважаючи на те, що робота артилерії в умовах контрнаступу Збройних сил України є одним із ключових факторів успіху – "очі" для артилерійських підрозділів набувають особливо важливого значення.

Деталі "Шпигуна"-невидимки

Безпілотник є невеликим за розміром, розмах крила усього 1,65 м. Крім того, завдяки конструктивним особливостям – прозорому корпусу, – він є малопомітним у повітрі. Для дрона-розвідувальника цей фактор є вирішальним. Бо ж робоча висота польоту SpyGun – лише 500-600 метрів. Максимальна ж висота, на яку може підніматися український "Шпигун" – до 1500 метрів.

Повністю укомплектований розвідувальний комплекс SpyGun складається з наземної станції управління та двох безпілотних літальних апаратів. Безпілотники можуть розвивати швидкість до 90 км/год, а час польоту "Шпигуна" без посадки становить 120-160 хвилин.

Для стеження за ворожими військами використовуються два оптичні прилади. Один - це курсова онлайн-камерою, інша – камера GoPro. Під час процесу коригування, для уточнення результатів артилерійського чи ракетного удару на камері забезпечено можливість 30-кратного зуму.

Крім дешевизни і малопомітності, ще однією важливою перевагою нового українського розвідувального дрону є особливі аеродинамічні якості. Так, зазначається, що SpyGun за потреби може працювати із вимкненим двигуном, літаючи за принципом планера – і економлячи при цьому заряд акумулятора.

Випробування українського дрона SpyGun

Фото: Facebook-сторінка Юрія Голика

Росіяни уже зацікавилися

Одним словом, чергова вітчизняна розробка в царині дронобудівництва має усі шанси стати одним із найпопулярніших безпілотників на фронті, так би мовити, у "ближньому бою". Невисока ціна, сучасна аеродинаміка, особливості конструкції – усе це дозволяє, по-перше, виготовляти "Шпигуни" великими партіями, а по-друге, активно і ефективно використовувати для стеження за ворожими військами та технікою.

Значення таких дронів, як SpyGun, швидко зрозуміли і росіяни – бо новина про новий український безпілотник оперативно з'явилася і на російських інформаційних ресурсах, аж до офіційного видання путінського режиму, "Российской газеты". Цього варто було очікувати, бо росіяни чим далі, тим частіше нарікають на те, що переваги у повітрі, у розвідувальній діяльності у них уже немає.

Тож варто чекати активізації створених раніше російським ГРУ шпигунських мереж, які намагатимуться здобути інформацію про нову українську розробку. І – повідомлень СБУ про затримання чергових російських шпигунів.

Але це, так би мовити, побічний ефект. Головне ж, що SpyGun, разом із іншими вітчизняними дронами, про які уже писали Новини.LIVE – "Сич" та Mini Shark, - уже працює на театрі воєнних дій. А розмаїття і потенційна масовість українських безпілотників дозволяє очікувати на серйозну перевагу у повітрі, що під час вирішальної фази контрнаступу, до якої ЗСУ уже впритул наблизилися, є критично важливим.