Резников и Остин прибыли на заседание "Рамштайна": чего ждать Украине
Сегодня в Брюсселе стартует девятая встреча в формате "Рамштайн". В кулуарах штаб-квартиры НАТО уже встретились главы оборонных ведомств Украины и США.
Соответствующее видео у себя опубликовал глава Пентагона Ллойд Остин.
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Очередная встреча в формате "Рамштайн" пройдет в штаб-квартире НАТО. На нем будут обсуждаться основные военные потребности Украины, а также возможность передачи ВСУ самолетов.
Им все равно, что мы можем с вами и 🇺🇦 Ukrainian counterpart, @oleksiireznikov . 50+ народов состоящий в UDCG stand united with you in this fight for Ukraine's sovereignty and self-defense. pic.twitter.com/VLwsD5V5Qk— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) February 14, 2023
"Всегда приятно встретиться с моим хорошим другом и украинским коллегой Алексеем Резниковым. Более 50 стран-участниц UCG едины с вами в этой борьбе за суверенитет и самооборону Украины", — написал Остин.
В свою очередь, министр обороны Украины Алексей Резников принес на заседание платок, на котором нарисованы истребители, вероятно, намекая партнерам на нужды Украины.
Накануне глава украинского оборонного ведомства рассказал в своем Facebook главные вопросы встречи:
- защита украинского неба, в том числе — из-за привлечения авиационной платформы
- развитие "танковой коалиции"
- формирование запаса прочности по боеприпасам
- тренинговые программы для наших воинов
- логистика
- обслуживание, ремонт, практическая реализация "Военного шенгена"
Напомним, на днях Алексей Резников имел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином. Тогда политики обсудили потребности Украины в противодействии агрессии россии.