Это уже девятая оборонная встреча в формате "Рамштайн"

Сегодня в Брюсселе стартует девятая встреча в формате "Рамштайн". В кулуарах штаб-квартиры НАТО уже встретились главы оборонных ведомств Украины и США.

Соответствующее видео у себя опубликовал глава Пентагона Ллойд Остин.

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Очередная встреча в формате "Рамштайн" пройдет в штаб-квартире НАТО. На нем будут обсуждаться основные военные потребности Украины, а также возможность передачи ВСУ самолетов.

Им все равно, что мы можем с вами и 🇺🇦 Ukrainian counterpart, @oleksiireznikov . 50+ народов состоящий в UDCG stand united with you in this fight for Ukraine's sovereignty and self-defense. pic.twitter.com/VLwsD5V5Qk — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) February 14, 2023

"Всегда приятно встретиться с моим хорошим другом и украинским коллегой Алексеем Резниковым. Более 50 стран-участниц UCG едины с вами в этой борьбе за суверенитет и самооборону Украины", — написал Остин.

В свою очередь, министр обороны Украины Алексей Резников принес на заседание платок, на котором нарисованы истребители, вероятно, намекая партнерам на нужды Украины.

Накануне глава украинского оборонного ведомства рассказал в своем Facebook главные вопросы встречи:

защита украинского неба, в том числе — из-за привлечения авиационной платформы

развитие "танковой коалиции"

формирование запаса прочности по боеприпасам

тренинговые программы для наших воинов

логистика

обслуживание, ремонт, практическая реализация "Военного шенгена"

Напомним, на днях Алексей Резников имел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином. Тогда политики обсудили потребности Украины в противодействии агрессии россии.