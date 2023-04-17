Резніков вибачився за порівняння втрат України та Туреччини

Міністр оборони України Олексій Резніков. Фото: УНІАН

Міністр оборони Олексій Резніков вимушено визнав свої помилки та вибачився перед українським та турецьким народами за свої недоречні коментарі в інтерв'ю іспанській газеті La Razon. У своїх вибаченнях він висловив щире співчуття українському народові, який втратив тисячі людей під час війни, та турецькому народу, який постраждав від землетрусу.

Про це повідомив Олексій Резніков.

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Міністр оборони визнав, що його висловлювання були невідповідними та образливими для українського та турецького народів. Він також висловив подяку турецьким друзям за їхню постійну підтримку та тверду позицію щодо Криму з початку російського вторгнення.

Раніше Олексій Резніков в інтерв'ю іспанській газеті La Razon заявив, що втрати з української сторони під час повномасштабної війни менші за кількість загиблих внаслідок землетрусу в Туреччині. Він також додав, що хоча українці також зазнали втрат, вони критично менші, ніж у росіян.

Такі висловлювання викликали жорстку реакцію української громадськості, яка розцінила їх як зневагу та неповагу до жертв війни. Тому вибачення міністра оборони Олексія Резнікова перед українським та турецьким народами були важливим кроком до врегулювання цієї неприємної ситуації та зміцнення дружніх стосунків між народами.

Нагадаємо, що раніше Олексій Резніков сказав, що втрати української сторони у війні суттєво нижчі, ніж у російських військ, і в цілому менше, ніж кількість жертв землетрусу в Туреччині.

Також міністр оборони Олексій Резніков заявив, що колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель у 2008 році завадила членству України та Грузії у Північноатлантичному Альянсі, після чого Росія здійснила агресію проти цих країн. Позиція впливового німецького політика відіграла свою роль у постачанні зброї України, яка зараз протистоїть російській агресії.