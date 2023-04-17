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Резников извинился за сравнение потерь Украины и Турции

17 апреля 2023 12:23
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Резников извинился за сравнение потерь Украины и Турции
Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото: УНИАН
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Министр обороны Алексей Резников вынужденно признал свои ошибки и извинился перед украинским и турецким народами за свои неуместные комментарии в интервью испанской газете La Razon. В своих извинениях он выразил искренние сочувствие украинскому народу, который потерял тысячи людей во время войны, и турецкому народу, который пострадал от землетрясения.

Об этом сообщил Алексей Резников.

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Министр обороны признал, что его высказывания были неподходящими и обидными для украинского и турецкого народов. Он также выразил благодарность турецким друзьям за их постоянную поддержку и твердую позицию в отношении Крыма с начала российского вторжения.

Ранее Алексей Резников в интервью испанской газете La Razon заявил, что потери с украинской стороны во время полномасштабной войны меньше количества погибших в результате землетрясения в Турции. Он также добавил, что хотя украинцы тоже понесли потери, они критически меньше, чем у россиян.

Такие высказывания вызвали ожесточенную реакцию украинской общественности, которая расценила их как пренебрежение и неуважение к жертвам войны. Поэтому извинения министра обороны Алексея Резникова перед украинским и турецким народами были важным шагом к урегулированию этой неприятной ситуации и укреплению дружественных отношений между народами.

Напомним, что ранее Алексей Резников сказал, что потери украинской стороны в войне существенно ниже, чем у российских войск, и в целом меньше, чем количество жертв землетрясения в Турции.

Также министр обороны Алексей Резников заявил, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель в 2008 году помешала членству Украины и Грузии в Североатлантическом Альянсе, после чего Россия совершила агрессию против этих стран. Позиция влиятельного немецкого политика сыграла свою роль и в снабжении оружием Украины, которая сейчас противостоит российской агрессии.

 

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