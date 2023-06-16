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РФ атакує балістикою: подробиці в ексклюзивному ефірі Новини.LIVE

16 червня 2023 12:19
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
РФ атакує балістикою: подробиці в ексклюзивному ефірі Новини.LIVE
Ракета летить у небі. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Сьогодні, 16 червня, по всій території України почала ширитись повітряна тривога. "Почервоніли" абсолютно всі області. Росіяни масово випускають у повітря балістичні та крилаті ракети й намагаються завдати масштабного удару.

Про всі подробиці обстрілу говоримо в ексклюзивному ефірі Новини.LIVE разом з ведучою Оленою Халіловою.

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Російська Федерація намагається завдати чергового масованого ракетного обстрілу по території України.

У всіх областях оголошена повітряна тривога, людей просять не ігнорувати та спуститися до бомбосховища. 

Детально обговорюємо ситуацію станом на зараз в ефірі Новини.LIVE. 

 

Нагадаємо, у Києві з візитом якраз перебуває президент ПАР Сіріл Рамафоса. До України 16 червня він прибув потягом Укрзалізниці. У Немішаєвому його зустріли посол ПАР в Україні та спецпредставник України з африканських питань.

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