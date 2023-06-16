РФ атакує балістикою: подробиці в ексклюзивному ефірі Новини.LIVE
Сьогодні, 16 червня, по всій території України почала ширитись повітряна тривога. "Почервоніли" абсолютно всі області. Росіяни масово випускають у повітря балістичні та крилаті ракети й намагаються завдати масштабного удару.
Про всі подробиці обстрілу говоримо в ексклюзивному ефірі Новини.LIVE разом з ведучою Оленою Халіловою.
Росія атакує ракетами
Російська Федерація намагається завдати чергового масованого ракетного обстрілу по території України.
У всіх областях оголошена повітряна тривога, людей просять не ігнорувати та спуститися до бомбосховища.
Детально обговорюємо ситуацію станом на зараз в ефірі Новини.LIVE.
Нагадаємо, у Києві з візитом якраз перебуває президент ПАР Сіріл Рамафоса. До України 16 червня він прибув потягом Укрзалізниці. У Немішаєвому його зустріли посол ПАР в Україні та спецпредставник України з африканських питань.