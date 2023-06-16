РФ атакует баллистикой: подробности в эксклюзивном эфире Новини.LIVE
Сегодня, 16 июня, по всей территории Украины начала распространяться воздушная тревога. "Покраснели" абсолютно все области. Россияне массово выпускают в воздух баллистические и крылатые ракеты и пытаются нанести масштабный удар.
Обо всех подробностях обстрела говорим в эксклюзивном эфире Новини.LIVE вместе с ведущей Еленой Халиловой.
Россия атакует ракетами
Российская Федерация пытается нанести очередной массированный ракетный обстрел по территории Украины.
Во всех областях объявлена воздушная тревога, людей просят не игнорировать и спуститься в бомбоубежище.
Подробно обсуждаем ситуацию по состоянию на сегодняшний день в эфире Новини.LIVE.
Напомним, в Киеве с визитом какраз находится президент ЮАР Сирил Рамафоса. В Украину он прибыл 16 ияню на поезде Укрзализныци. В Немишаево его встретили посол ЮАР в Украине и спецпредставитель Украины по африканским вопросам.