РФ атакует баллистикой: подробности в эксклюзивном эфире Новини.LIVE

Ракета летит в небе. Фото: google.com

Сегодня, 16 июня, по всей территории Украины начала распространяться воздушная тревога. "Покраснели" абсолютно все области. Россияне массово выпускают в воздух баллистические и крылатые ракеты и пытаются нанести масштабный удар.

Обо всех подробностях обстрела говорим в эксклюзивном эфире Новини.LIVE вместе с ведущей Еленой Халиловой.

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Российская Федерация пытается нанести очередной массированный ракетный обстрел по территории Украины.

Во всех областях объявлена воздушная тревога, людей просят не игнорировать и спуститься в бомбоубежище.

Подробно обсуждаем ситуацию по состоянию на сегодняшний день в эфире Новини.LIVE.

Напомним, в Киеве с визитом какраз находится президент ЮАР Сирил Рамафоса. В Украину он прибыл 16 ияню на поезде Укрзализныци. В Немишаево его встретили посол ЮАР в Украине и спецпредставитель Украины по африканским вопросам.