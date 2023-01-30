Окупанти обстріляли Чернігівську та Сумську області з мінометів

РФ атакувала Чернігівську та Сумську області з мінометів: що відомо
Російські окупанти сьогодні атакували Сумську та Чернігівську області. Для обстрілів ворог використав міномети.
Про це повідомляє оперативне командування "Північ".
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З 09:50 до 10:00 повідомили про 5 "прильотів", ймовірно, з міномета 120 мм, в районі населеного пункту Мостки. Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.
З 10:30 до 10:50 повідомили про 7 "прильотів", попередньо, з міномета 120 мм, в районі населеного пункту Сопич. Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.
З 12:30 до 12:40 повідомили про 20 "прильотів", ймовірно, з міномета 120 мм, в районі населеного пункту Леонівка. Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.
Нагадаємо, російські окупаційні війська атакували місто Курахове у Донецькій області. Внаслідок обстрілу поранена одна людина.
Також ми писали, що загарбники завдали удару по місту Вовчанськ, що на Харківщині. Внаслідок цього загинув 62-річний чоловік.
Додамо, через атаку рф на херсонський порт пошкоджено судна іноземних компаній. Окрім того, стався витік нафтопродуктів у Дніпро.