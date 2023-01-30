Оккупанты обстреляли Черниговскую и Сумскую области из минометов

РФ атаковала Черниговскую и Сумскую области из минометов: что известно
Российские оккупанты сегодня атаковали Сумскую и Черниговскую области. Для обстрелов враг использовал минометы.
Об этом сообщает оперативное командование "Північ".
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Подробности
С 09:50 до 10:00 сообщили о 5 "прилетах", вероятно, из миномета 120 мм, в районе населенного пункта Мостки. Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.
С 10:30 до 10:50 сообщили о 7 "прилетах", предварительно, из миномета 120 мм, в районе населенного пункта Сопич. Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.
С 12:30 до 12:40 сообщили о 20 "прилетах", вероятно, из миномета 120 мм, в районе населенного пункта Леоновка. Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала
Напомним, российские оккупационные войска атаковали город Курахово в Донецкой области. В результате обстрела ранен один человек.
Также мы писали, что захватчики нанесли удар по городу Волчанск Харьковской области. В результате погиб 62-летний мужчина.
Добавим, из-за атаки рф на херсонский порт повреждены суда иностранных компаний. Кроме того, произошла утечка нефтепродуктов в Днепр.