Оккупанты обстреляли Черниговскую и Сумскую области из минометов

В первой половине дня армия рф несколько раз обстреливала населенные пункты

Российские оккупанты сегодня атаковали Сумскую и Черниговскую области. Для обстрелов враг использовал минометы.

Об этом сообщает оперативное командование "Північ".

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С 09:50 до 10:00 сообщили о 5 "прилетах", вероятно, из миномета 120 мм, в районе населенного пункта Мостки. Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

С 10:30 до 10:50 сообщили о 7 "прилетах", предварительно, из миномета 120 мм, в районе населенного пункта Сопич. Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

С 12:30 до 12:40 сообщили о 20 "прилетах", вероятно, из миномета 120 мм, в районе населенного пункта Леоновка. Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала

Напомним, российские оккупационные войска атаковали город Курахово в Донецкой области. В результате обстрела ранен один человек.

Также мы писали, что захватчики нанесли удар по городу Волчанск Харьковской области. В результате погиб 62-летний мужчина.

Добавим, из-за атаки рф на херсонский порт повреждены суда иностранных компаний. Кроме того, произошла утечка нефтепродуктов в Днепр.