РФ блокирует эвакуацию населения из Херсонской области, — Центр сопротивления

Люди эвакуируются из подтопленного Херсона. Фото: УНИАН

На временно оккупированном левобережье Херсона сотни людей не могут эвакуироваться. Все потому, что оккупанты блокируют такую возможность.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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В Центре отмечают, что Олешковская община одна из наиболее пострадавших в результате очередного российского преступления.

"Россияне совершают преступление трижды — первый раз, оккупировав общину в 2022 году. Второй раз — взорвав дамбу Каховской ГЭС, что привело к существенным разрушениям общины и жертв. В третий раз — когда не оказывают помощь пострадавшему мирному населению, хотя обязаны это делать в соответствии с Женевскими конвенциями", — говорится в сообщении Центра национального сопротивления.

По сообщениям людей, которые смогли эвакуироваться из зоны бедствия, оккупанты ввели 20-дневный карантин, что затрудняет доступ в город Олешки.

Также захватчики не выпускают за черту города без российского паспорта. А получить его можно только в оккупированном Скадовске, в который попасть невозможно.

Напомним, украинское правительство выделило почти два с половиной миллиарда гривен, чтобы обеспечить юг Украины водой. Началось строительство новых магистральных водопроводов.

Также начался процесс проведения оценки ущерба и формирования списка пострадавших общин, обеспечения подвоза питьевой воды, приготовления решения о выплатах пострадавшим украинцам.