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РФ до підриву Каховської ГЕС готувалася законодавчо, — Устенко

12 червня 2023 23:55
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
РФ до підриву Каховської ГЕС готувалася законодавчо, — Устенко
Росіяни підірвали Каховську ГЕС. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Офісі Президента України вважають, що руйнування Каховської ГЕС було добре підготовлене й підтримане російським національним законодавством. Таку думку висловив в інтерв'ю виданню Newsweek радник Президента України з економічних питань Олег Устенко. 

Про це йдеться на сайті Офісу Президента України. 

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Олег Устенко нагадав, що практично за тиждень до руйнування дамби, у РФ ухвалили постанову про гідротехнічні споруди на територіях Донецької та Луганської областей, на Херсонщині та Запоріжжі, які вона оголосила анексованими торік у вересні.

У документі йдеться про те, що до 1 січня 2028 року забороняється розслідувати аварії на гідротехнічних спорудах, що сталися внаслідок воєнних дій, диверсій і терористичної діяльності. 

"Звичайно, збіги трапляються. Але, коли російський уряд ухвалює спеціальну постанову про особливий режим на особливих територіях у разі особливих аварій на гідротехнічних об'єктах, це має підозрілий вигляд", — заявив Олег Устенко.

Збитки від руйнування

Олег Устенко також назвав загальні збитки від руйнування дамби Каховської ГЕС. Вони становлять мільярди доларів.

Зауважимо, у ніч проти 6 червня російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонської області.

Внаслідок підриву машинної зали зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Нагадаємо, Організація ООН з ядерного контролю стурбована рівнем води на ЗАЕС через підрив Каховської ГЕС. Очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі відвідає станцію цього тижня. 

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