РФ к подрыву Каховской ГЭС готовилась законодательно, —Устенко

Россияне взорвали Каховскую ГЭС. Фото: REUTERS

В Офисе Президента Украины считают, что разрушение Каховской ГЭС было хорошо подготовлено и поддержано российским законодательством. Такое мнение в интервью изданию Newsweek высказал советник Президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

Об этом сообщает сайт Офиса Президента Украины.

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Олег Устенко напомнил, что практически за неделю до разрушения дамбы, в РФ приняли постановление о гидротехнических сооружениях на территориях Донецкой и Луганской областей, Херсонской и Запорожье, которые она объявила аннексированными в сентябре прошлого года.

В документе говорится, что до 1 января 2028 года запрещается расследовать аварии на гидротехнических сооружениях, произошедших в результате военных действий, диверсий и террористической деятельности.

"Конечно, совпадения случаются. Но, когда российское правительство принимает специальное постановление об особом режиме на особых территориях в случае особых аварий на гидротехнических объектах, это выглядит подозрительным", — заявил Олег Устенко.

Ущерб от разрушения

Олег Устенко также назвал общий ущерб от разрушения дамбы Каховской ГЭС. Они составляют миллиарды долларов.

Заметим, в ночь на 6 июня российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции, в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

В результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.

Напомним, Организация ООН по ядерному контролю озабочена уровнем воды на ЗАЭС из-за подрыва Каховской ГЭС. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит станцию на этой неделе.