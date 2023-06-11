У мережі з'явились фото Каховського моря після підриву дамби

Вигляд Каховського моря після підриву дамби. Фото: Eugene Vik

Внаслідок екологічної катастрофи, яку спричинили окупанти підривом дамби, Каховське море обміліло. Станом на 11 червня, рівень води в Каховському водосховищі в районі Нікополя становить 9,35 метра.

Відповідні фото, який вигляда має Каховське море з'явилися у мережі.

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Який вигляд має Каховське море

У мережі з'явились моторошні фото залишків Каховського моря після теракту росіян на ГЕС.

Вигляд Каховського моря після підриву дамби. Фото: Eugene Vik

Вигляд Каховського моря після підриву дамби. Фото: Eugene Vik

Вигляд Каховського моря після підриву дамби. Фото: Eugene Vik

Вигляд Каховського моря після підриву дамби. Фото: Eugene Vik

У якому стані Каховське водосховище

Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів повідомило, що станом на 11 червня з водосховища втрачено 70% або 13,95 куб.км води.

Крім того, рівень води в Дніпрі на позначці Херсон знизився майже на 1,5 метра і становить 4,2 метра. У середньому за добу утримується тенденція зниження рівня на 1-5 см за годину.

Нагадаємо, у ніч проти 6 червня російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонської області.

Внаслідок підриву машинної зали зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Додамо, вода з Каховського водосховища затопила частину міста Нова Каховка. Під водою опинився центр міста-супутника підірваної росіянами Каховської ГЕС.

А вже 8 червня генеральний директор Укргідроенерго Ігор Сирота повідомив, що рівень води в Каховському водосховищі перетнув "мертву точку" і тепер водозабір неможливий.