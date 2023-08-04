Росія хоче використати "вагнерівців" для втягнення Білорусі у війну проти України

Найманці ПВК "Вагнер". Фото: Reuters

Служба безпеки України встановила, що Росія хоче використати "вагнерівців" для того, щоб втягнути Білорусь у війну проти України. Наразі росіяни готують масштабну провокацію на Мозирському нафтопереробному заводі.

Про це повідомила СБУ.

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"Служба безпеки України здобула розвіддані, які свідчать про підготовку росіянами масштабної провокації "під чужим прапором" на стратегічному об’єкті Білорусі — Мозирському нафтопереробному заводі", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що підготовкою до теракту займається диверсійно-розвідувальна група та співробітники російських спецслужб, яких відправили на територію Білорусі під виглядом "вагнерівців".

В СБУ наголошують, що російська ДРГ планує вчинити провокацію під виглядом українських диверсантів. У скоєному РФ звинуватить Україну.

Підготовка провокації. Фото: СБУ

Підготовка провокації. Фото: СБУ 1 / 2

Нагадаємо, через зростаючу небезпеку нападу з боку "вагнерівців" на Сувальський коридор прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький терміново зустрівся з президентом Литви Гітанасом Науседою.

Також ми писали, що на території Білорусі виявили ще одну локацію, де розміщуються бойовики з ПВК "Вагнер". Найманці Пригожина, скоріш за все, використовують старі військові склади.