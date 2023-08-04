Россия хочет использовать "вагнеровцев" для вовлечения Беларуси в войну против Украины

Наемники ЧВК "Вагнер". Фото: Reuters

Служба безопасности Украины установила, что Россия хочет использовать "вагнеровцев" для того, чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины. В настоящее время россияне готовят масштабную провокацию на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе.

Об этом сообщила СБУ.

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"Служба безопасности Украины получила разведданные, свидетельствующие о подготовке россиянами масштабной провокации "под чужим флагом" на стратегическом объекте Беларуси — Мозырском нефтеперерабатывающем заводе", — говорится в сообщении.

Известно, что подготовкой к теракту занимаются диверсионно-разведывательная группа и сотрудники российских спецслужб, которые были отправлены на территорию Беларуси под видом "вагнеровцев".

В СБУ подчеркивают, что российская ДРГ планирует совершить провокацию под видом украинских диверсантов. В содеяном РФ обвинит Украину.

Подготовка провокации. Фото: СБУ

Подготовка провокации. Фото: СБУ 1/2 _ 2

Напомним, из-за растущей опасности нападения со стороны "вагнеровцев" на Сувальский коридор премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно встретился с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Также мы писали, что на территории Беларуси обнаружили еще одну локацию, где размещаются боевики из ЧВК "Вагнер". Наемники Пригожина, скорее всего, используют старые военные склады.