Россия хочет использовать "вагнеровцев" для вовлечения Беларуси в войну против Украины

РФ готовит провокацию с участием "вагнеровцев" в Беларуси: в СБУ раскрыли детали
Служба безопасности Украины установила, что Россия хочет использовать "вагнеровцев" для того, чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины. В настоящее время россияне готовят масштабную провокацию на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе.
Об этом сообщила СБУ.
Провокация россиян в Беларуси
"Служба безопасности Украины получила разведданные, свидетельствующие о подготовке россиянами масштабной провокации "под чужим флагом" на стратегическом объекте Беларуси — Мозырском нефтеперерабатывающем заводе", — говорится в сообщении.
Известно, что подготовкой к теракту занимаются диверсионно-разведывательная группа и сотрудники российских спецслужб, которые были отправлены на территорию Беларуси под видом "вагнеровцев".
В СБУ подчеркивают, что российская ДРГ планирует совершить провокацию под видом украинских диверсантов. В содеяном РФ обвинит Украину.
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Подготовка провокации. Фото: СБУ
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Подготовка провокации. Фото: СБУ
Напомним, из-за растущей опасности нападения со стороны "вагнеровцев" на Сувальский коридор премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий срочно встретился с президентом Литвы Гитанасом Науседой.
Также мы писали, что на территории Беларуси обнаружили еще одну локацию, где размещаются боевики из ЧВК "Вагнер". Наемники Пригожина, скорее всего, используют старые военные склады.