У Білорусі "вагнерівці" розміщуються на старих військових складах

Найманці з ПВК "Вагнер" прибувають у Білорусь

На території Білорусі виявили ще одну локацію, де розміщуються бойовики з ПВК "Вагнер". Найманці Пригожина, скоріш за все, використовують старі військові склади.

Про це повідомляє Беларускі Гаюн.

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За інформацією Беларускі Гаюн, з середини липня розпочалося використання старих військових складів на території колишнього військового містечка № 28 "Поплави" під Осиповичами. Активність на території колишнього військового містечка біля села Поплави була помічена після початку прибуття великих організованих колон найманців з ПВК "Вагнер" до наметового табору в селищі Цель.

Вагнерівці продовжують прибувати у Білорусь

На цій локації розміщується 15 будівель, з яких 10 — це військові склади площею до 1070 кв.м. Також там розташовується сховище техніки та декілька вартових приміщень.

За даними Беларускі Гаюн, ці склади почали використовувати приблизно 18 липня, що підтверджують і супутникові знімки.

В Білорусі виявили ще одну локацію ПВК "Вагнер". Фото: Telegram / Белорусский гаюн

Зазначається, що 24 липня колона ПВК "Вагнер", що складалася із щонайменше 80 машин, рухалася трасою М5 з боку табору в селище Цель та звернула з траси на селище Верейці. Та колона могла їхати як до Осиповицького полігону, так і до військових складів біля Поплави.

Відстань від табору в селищі Цель до військових складів біля Поплави становить 27 км, або 30 хвилин їзди на автомобілі.

Нагадаємо, з середини липня цього року щонайменше декілька тисяч "вагнерівців" закріпилися у військовому таборі в Целі, що в центральній частині Білорусі.

Раніше ми вже повідомляли, власник приватної військової компанії "Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що припиняє вербувати нових найманців. За його словами, дефіциту в особовому складі немає.