РФ готується до масштабного наступу на Україну з 4-х напрямків — Financial Times

Російські військові. Фото: armyinform.com.ua

Існує ймовірність, що Росія планувати масштабний наступ в України наприкінці весни чи на початку літа. Очікується, що наступ може бути одночасно розпочатий в кількох регіонах.

Про це повідомляє видання Financial Times.

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Що відомо про можливий наступ РФ

У статті Financial Times зазначено, що джерела з України та Заходу, які залишилися анонімними, повідомили про можливі плани РФ. За їхніми словами, Росія має намір розширити свій контроль над територіями в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях.

Додатково, відповідно до публікації, українські чиновники висловлюють занепокоєння щодо потенційної загрози нападу на Харків. Вказується, що Росія здійснює мобілізацію великої кількості військових сил і готується до можливого ракетного удару по місту.

Нагадаємо, що полковник Збройних сил України в запасі та військовий експерт Роман Світан оцінив можливість російського наступу на Харків та Київ.

Раніше ми писали, що керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут оцінив готовність Києва до ймовірного повторного наступу росіян.