РФ готовится к масштабному наступлению на Украину с четырех направлений — Financial Times

Российские военные. Фото: armyinform.com.ua

Существует вероятность, что Россия планирует масштабное наступление в Украине в конце весны или начале лета. Ожидается, что наступление может быть одновременно начато в нескольких регионах.

Об этом сообщает издание Financial Times.

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Что известно о возможном наступлении РФ

В статье Financial Times отмечено, что оставшиеся анонимными источники из Украины и Запада сообщили о возможных планах РФ. По их словам, Россия намерена расширить контроль над территориями в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

Дополнительно, согласно публикации, украинские чиновники выражают обеспокоенность потенциальной угрозой нападения на Харьков. Указывается, что Россия производит мобилизацию большого количества военных сил и готовится к возможному ракетному удару по городу.

Напомним, что полковник Вооруженных сил Украины в запасе и военный эксперт Роман Свитан оценил возможность российского наступления на Харьков и Киев.

Ранее мы писали, что руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут оценил готовность Киева к вероятному повторному наступлению россиян.