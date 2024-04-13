РФ готовится к масштабному наступлению на Украину с четырех направлений — Financial Times
Существует вероятность, что Россия планирует масштабное наступление в Украине в конце весны или начале лета. Ожидается, что наступление может быть одновременно начато в нескольких регионах.
Об этом сообщает издание Financial Times.
Что известно о возможном наступлении РФ
В статье Financial Times отмечено, что оставшиеся анонимными источники из Украины и Запада сообщили о возможных планах РФ. По их словам, Россия намерена расширить контроль над территориями в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.
Дополнительно, согласно публикации, украинские чиновники выражают обеспокоенность потенциальной угрозой нападения на Харьков. Указывается, что Россия производит мобилизацию большого количества военных сил и готовится к возможному ракетному удару по городу.
Напомним, что полковник Вооруженных сил Украины в запасе и военный эксперт Роман Свитан оценил возможность российского наступления на Харьков и Киев.
Ранее мы писали, что руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут оценил готовность Киева к вероятному повторному наступлению россиян.
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