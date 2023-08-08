РФ майже наполовину спустошила найбільший радянський склад боєприпасів, — ЗМІ

Склад боєприпасів РФ у Бурятії. Фото: росЗМІ

З початку війни в Україні Росія активувала приблизно 40% із запасів старої радянської військової техніки, що зберігаються на найбільшому об'єкті для зберігання — базі "Вагжаново", розташованій у Бурятії. Дослідження, проведене на основі аналізу зображень із супутника Google Earth, показало, що за п'ять місяців до початку російської інтервенції, на базі "Вагжаново" налічувалося приблизно 3840 одиниць військової техніки.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Повідомляється, що до травня 2023 року кількість техніки знизилася до 2270 одиниць. Отже, за останні пів року було відібрано близько 1570 танків та бойових машин, при цьому значну частку (32%) було прибрано з бази після початку мобілізаційного періоду у вересні 2022 року.

У повідомленні також йдеться, що військова доктрина передбачає чотири рівні консервації військового обладнання, а цінні моделі зазвичай зберігаються у спеціалізованих опалюваних та вентильованих приміщеннях. Проте у "Вагжановому" більшість техніки зберігалася просто неба, що, як заявив військовий експерт Павло Лузін, вказує на техніку, "яку можна було використовувати без особливих втрат".

Під час спілкування з колишніми співробітниками "Вагжаново" у соціальних мережах, журналісти виявили кілька знімків танків, які раніше були на базі. Військові фахівці впізнали на них моделі танків Т-62, що випускаються з 1962 до 1975 року.

Деякі з танків, які були вилучені зі зберігання, пройшли капітальний ремонт, отримавши додаткову броню, сучасніші двигуни, а також оптико-електронні системи та тепловізійне обладнання перед відправкою на фронт. Інші танки були розібрані на деталі та запчастини.

Нагадаємо, що речниця МЗС РФ Марія Захарова відкинула можливість врегулювання конфлікту з використанням формули миру, запропонованої українським президентом Володимиром Зеленським. За її словами, запропонований варіант не є компромісним дипломатичним рішенням.