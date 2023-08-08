РФ почти наполовину опустошила самый крупный советский склад боеприпасов, — СМИ

Склад боеприпасов РФ в Бурятии. Фото: росСМИ

С начала войны в Украине, Россия активировала примерно 40% из запасов старой советской военной техники, хранящихся на крупнейшем объекте для хранения — базе "Вагжаново", расположенной в Бурятии. Исследование, проведенное на основе анализа изображений со спутника Google Earth, показало, что в период за пять месяцев до начала российской интервенции, на базе "Вагжаново" насчитывалось примерно 3840 единиц военной техники.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Сообщается, что к маю 2023 года количество техники снизилось до 2270 единиц. Следовательно, за последние полгода было отобрано около 1570 танков и боевых машин, при этом значительная доля (32%) была убрана с базы после начала мобилизационного периода в сентябре 2022 года.

В сообщении также говорится, что военная доктрина предусматривает четыре уровня консервации военного оборудования, а ценные модели обычно хранятся в специализированных отапливаемых и вентилируемых помещениях. Тем не менее в "Вагжаново" большинство техники хранилось под открытым небом, что, как заявил военный эксперт Павел Лузин, указывает на технику, "которую можно было использовать без особых потерь".

При общении с бывшими сотрудниками "Вагжаново" в социальных сетях, журналисты обнаружили несколько снимков танков, ранее находившихся на базе. Военные специалисты опознали на них модели танков Т-62, выпускаемые с 1962 по 1975 годы.

Некоторые из танков, которые были изъяты из хранения, прошли капитальный ремонт, получив дополнительную броню, более современные двигатели, а также оптико-электронные системы и тепловизионное оборудование перед отправкой на фронт. Остальные танки были разобраны на детали и запчасти.

Напомним, что представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла возможность урегулирования конфликта с использованием формулы мира, предложенной украинским президентом Владимиром Зеленским. По ее словам, предложенный вариант не является компромиссным дипломатическим решением.