Урегулирование конфликта невозможно: МИД РФ отреагировал на формулу мира Украины

Представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: росСМИ

Представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла возможность урегулирования конфликта с использованием формулы мира, предложенной украинским президентом Владимиром Зеленским. По ее словам, предложенный вариант не является компромиссным дипломатическим решением.

Это заявление было опубликовано на сайте МИД РФ.

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Захарова подтвердила российскую позицию, что предложенная Зеленским стратегия, которую Киев и Запад пытаются пропагандировать в ходе обсуждений, не приближает к решению конфликта. По ее мнению, 10 пунктов данной формулы не направлены на поиск компромиссного дипломатического решения, вместо этого они представляют собой ультиматум, предназначенный для продолжения военных действий.

"На такой основе мирное урегулирование невозможно", — сказала она.

Захарова сказала, что урегулирование конфликта возможно после ряда условий. В частности, после того, как "Киев прекратит боевые действия, а Запад перестанет поставлять вооружение Украине".

Напомним, что вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук рассказала о Формуле мира Президента Владимира Зеленского. По ее словам, страна выступает за ценности.