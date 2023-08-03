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РФ массово вербует на войну женщин из тюрем

3 августа 2023 13:07
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
РФ массово вербует на войну женщин из тюрем
Женская исправительная колония общего режима. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В России стали активно вербовать женщин из исправительных колоний для участия в военных действиях в Украине. Это связано с тем, что женщины легче поддаются влиянию пропаганды, в отличие от мужчин.

Об єтом сообщает Telegram "Можем объяснить".

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Что известно про вербовку женщин из колоний

Основательница проекта "Русь сидящая" Ольга Романова подтверждает, что многие женщины, которые находятся в заключении, выразили готовность присоединиться к войне. Прежде всего, набор происходил на оккупированных территориях. Известно, что из колонии в Снежном (Донецкая область) было завербовано приблизительно 50 женщин, а еще 100 были привлечены из учреждений на юге России.

Женщины в тюрьмах особенно восприимчивы к влиянию пропаганды, и их стремление принять участие в боевых действиях даже превышает аналогичные настроения среди мужчин. Из другого источника стало известно, что около 30 женщин из колонии в липецкой Новоуглянке также заключили контракт с Минобороны России.

Как утверждает Романова, в Липецке проходила активная вербовка, и многие женщины даже были освобождены из московских СИЗО для участия в войне. По ее данным, большинство из них служат в штурмовых подразделениях, имея позывные вроде "Волчица". Хотя их размещают вместе с мужчинами, на поле боя они действуют отдельно.

Напомним, что в России в московском СИЗО "Водник" произошел бунт. В СИЗО "Водник" содержатся, в частности, Владимир Кара-Мурза, а также фигуранты дела "Весны" Валентин Хорошенин и Евгений Затеев.

Также мы сообщали, что Мещанский суд Москвы арестовал Игоря Гиркина. Его отправили на два месяца в СИЗО.

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