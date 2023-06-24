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В российских СИЗО начались массовые бунты

24 июня 2023 15:14
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В российских СИЗО начались массовые бунты
Бунт в русских СИЗО. Фото: росСМИ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В России в московском СИЗО "Водник" начался бунт. Сообщается и о начале беспорядков и в других регионах страны.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Где еще начались бунты

"В СИЗО "Водник" содержатся, в частности, Владимир Кара-Мурза, а также фигуранты дела "Весны" Валентин Хорошенин и Евгений Затеев", — пишуть российские СМИ.

В телеграмм-канале "ВЧК ОПГУ" отмечают, что к бунту присоединяется и СИЗО "Бутырка". Там также содержатся политзаключенные такие как, Артем Камардин из "Маяковского дела".

Скриншот сообщений

Также СМИ публикуют записи бунта из российских СИЗО.

В свою очередь в Федеральной службе исполнения наказаний отрицают информацию о бунтах в СИЗО.

Отключение телевидения и радио

В колониях Владимирской области проводится отключение телевидения и радио, пишет "Довод" со ссылкой на свои источники. Именно там отбывает свое "наказиние" Алексей Навальный.

"Отключение исправительных учреждений от связи может быть связано с бунтами в СИЗО Москвы и неподтвержденной ситуацией в ИК-2 в Ростове-на-Дону: там, предположительно, еще несколько часов назад на территорию колонии зашел спецназ из БТР", — отмечают в телеграмм-канале "SOTA".

Скриншот сообщения

В свою очередь глава ФСИН в Москве Сергей Мороз приехал в СИЗО-5 "Водник", ранее в организации отрицали бунт. Мороз осматривает 3 и 4 корпуса СИЗО, сообщают источники "SOTA".

Внешне у СИЗО усиления нет.

Заголовок

Напомним, два месяца подряд владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин врал о нехватке боеприпасов. Он накапливал их для подготовки бунта против министерства обороны РФ.

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