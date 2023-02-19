РФ посилила ядерний шантаж на тлі візиту Байдену до Європи

Президент рф володимир путін

У росії починаються масштабні навчання стратегічних ядерних сил напередодні візиту до Європи президента США Джо Байдена. Підтверджено підготовку компонентів стратегічних ядерних сил до пуску балістичних ракет морського та наземного базування, а також крилатих ракет повітряного базування.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Військові навчання росії

У рамках підготовки до навчань проведено перевірку системи централізованого бойового управління з росії "Моноліт". Зокрема, перевірено канали бойового управління, сили та засоби стратегічних ядерних сил переведено у найвищі ступені бойової готовності, до екіпажу ракетного підводного крейсера стратегічного призначення доведено бойове розпорядження на вихід до району пуску, підтримується 24-годинна бойова готовність СЯС до застосування.

У повідомленні також зазначається, що на авіабазі "Тамбов" розгорнуть допоміжний пункт управління командування дальньої авіації.

"Такі дії військово-політичного керівництва росії, зокрема, є спробою перешкодити візиту Джо Байдена до Європи, який заплановано на 20-22 лютого, шляхом прямого ядерного шантажу та послабити міжнародну підтримку України", — уточнили у розвідці.

Нагадаємо, що 14 лютого 2023 року, в повітряному просторі росії була помічена досить дивна активність спеціальних російських літаків, які перебувають у прямому підпорядкуванні апарату Міноборони росії. Злетіли одразу чотири спеціальні борти, два з яких належать до повітряних командних пунктів Ту-214ПУ-СБУС, один Ту-214ОН.