РФ усилила ядерный шантаж на фоне визита Байдена в Европу

Президент рф владимир путин

В рф начинаются масштабные учения стратегических ядерных сил накануне визита в Европу Президента США Джо Байдена. Подтверждена подготовка компонентов стратегических ядерных сил к пуску баллистических ракет морского и наземного базирования, а также крылатых ракет воздушного базирования.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Военные учения рф

В рамках подготовки к учениям проведена проверка системы централизованного боевого управления с рф "Монолит". В частности, проверены каналы боевого управления, силы и средства стратегических ядерных сил переведены в высшие степени боевой готовности, до экипажа ракетного подводного крейсера стратегического назначения доведено боевое распоряжение на выход в район пуска, поддерживается 24-часовая боевая готовность СЯС к применению.

В сообщении также указывается, что на авиабазе "Тамбов" развернут вспомогательный пункт управления командования дальней авиации.

"Такие действия военно-политического руководства россии, в частности, являются попыткой помешать визиту Джо Байдена в Европу, который запланирован на 20-22 февраля, путем прямого ядерного шантажа и ослабить международную поддержку Украины", — уточнили в разведке.

Напомним, что 14 февраля 2023 года, в воздушном пространстве рф была замечена довольно странная активность специальных российских самолетов, которые находятся в прямом подчинении аппарата Минобороны рф. Взлетели сразу четыре специальных борта, два из которых относятся к воздушным командным пунктам Ту-214ПУ-СБУС, один Ту-214ОН.