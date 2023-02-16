Стало известно, чего все равно боятся на Западе и в России.

Оказалась одинаковая фобия у россиян и у НАТОвцев
Российские политики и их коллеги из западных стран имеют одинаковую боязнь. Она касается прямого военного противостояния обеих сторон.
Такое мнение высказал политолог, директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.
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"Есть одна проблема, которая периодически проявляется", — сказал Фесенко.
У наших партнеров, объяснил он, с самого начала войны было немало "красных линий", которые им нарисовала россия: по этой войне, по поддержке Украины.
"Они боялись и боятся втягивания в прямую войну против россии. Россия этого тоже боится, кстати. При всей своей бравурной риторике, что "мы всех забрасаем ракетами", "можем повторить", "завтра будем в Берлине", — подчеркнул политолог.
Но в это, добавил он, уже никто не верит, потому что россияне не могут выиграть войну против Украины, а воевать со всем НАТО нынешняя россия просто не способна.
Что может сделать россия
Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант, Бен Ходжес заявил, что в США считают, что путину нечего праздновать 24 февраля. Кремлевский диктатор попытается убедить россиян в "победе", но население уже понимает, что это не так.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба анонсировал крупные события в годовщину российского вторжения.
По его словам, россия навсегда запомнит этот день.
По данным аналитиков Института изучения войны, инцидент с временным попаданием российских ракет в воздушное пространство Румынии не приведет к прямому конфликту россии с НАТО. Этого не желает прежде всего россия.
Фото: REUTERS/Johanna Geron