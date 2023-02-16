Стало известно, чего все равно боятся на Западе и в России.

Проблема сказывается на строках помощи Украине

Российские политики и их коллеги из западных стран имеют одинаковую боязнь. Она касается прямого военного противостояния обеих сторон.

Такое мнение высказал политолог, директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"Есть одна проблема, которая периодически проявляется", — сказал Фесенко.

Владимир Фесенко. Фото: УНИАН

У наших партнеров, объяснил он, с самого начала войны было немало "красных линий", которые им нарисовала россия: по этой войне, по поддержке Украины.

"Они боялись и боятся втягивания в прямую войну против россии. Россия этого тоже боится, кстати. При всей своей бравурной риторике, что "мы всех забрасаем ракетами", "можем повторить", "завтра будем в Берлине", — подчеркнул политолог.

Но в это, добавил он, уже никто не верит, потому что россияне не могут выиграть войну против Украины, а воевать со всем НАТО нынешняя россия просто не способна.

Что может сделать россия

Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант, Бен Ходжес заявил, что в США считают, что путину нечего праздновать 24 февраля. Кремлевский диктатор попытается убедить россиян в "победе", но население уже понимает, что это не так.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба анонсировал крупные события в годовщину российского вторжения.

По его словам, россия навсегда запомнит этот день.

По данным аналитиков Института изучения войны, инцидент с временным попаданием российских ракет в воздушное пространство Румынии не приведет к прямому конфликту россии с НАТО. Этого не желает прежде всего россия.

Фото: REUTERS/Johanna Geron