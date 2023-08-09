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РФ може використовувати “вагнерівців” для тиску на країни Європи, — Спротив

9 серпня 2023 02:43
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
РФ може використовувати “вагнерівців” для тиску на країни Європи, — Спротив
Бійці ПВК "Вагнер". Фото: російські ЗМІ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У населеному пункті Зябровка у Республіці Білорусь зараз будується новий табір для найманців ПВК "Вагнер". Їх планують використати для імітації підривної діяльності на кордоні з Чернігівською областю. 

Про це йдеться у повідомленні Центру Національного спротиву.

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У Центрі Національного спротиву повідомляють, що на аеродромі Зябровка у Білорусі почали створювати наметове містечко на 1000 найманців. Їх можуть використати для імітації підривної діяльності на кордоні з Чернігівською областю. 

Також зберігається висока ймовірність того, що їх будуть долучати до інформаційної операції РФ та РБ для тиску на Європу.

"Ціль такої кампанії полягає в тому, аби змусити країни Європи зменшувати підтримку України. Мовляв, "лиш би на нас не напали", — йдеться в повідомленні.

Як зазначається, на першому етапі відбувається імітація розгортання таборів ПВК "Вагнер" та вкид в інформаційне поле наративів, що найманці готові йти на ЄС.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов висловив упевненість у тому, що бунт лідера ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина був частиною заздалегідь запланованої операції, затвердженої Володимиром Путіним. Головна місія цієї операції полягала в ідентифікації генералів, які перебувають в опозиції до влади.

Данілов також зазначив, що деякі з ідентифікованих генералів були звільнені з посад, інші навіть перебувають під вартою.

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