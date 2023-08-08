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Спецоперація, погоджена з Путіним: Данілов про бунт Пригожина

8 серпня 2023 20:20
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Спецоперація, погоджена з Путіним: Данілов про бунт Пригожина
Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: sluga-narodu
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов висловив упевненість у тому, що бунт лідера ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина був частиною заздалегідь запланованої операції, затвердженої Володимиром Путіним. Головна місія цієї операції полягала в ідентифікації генералів, які перебувають в опозиції до влади.

Про це Олексій Данілов розповів в ефірі телемарафону.

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Коли Данілова запитали, чому Пригожин не зіткнувся з репресіями після такого серйозного інциденту, особливо в країні, де змови рідко залишаються безкарними, він пояснив, що метою було виявлення не тих, хто протистоїть Пригожину, а тих, хто не вірний Путіну та його команді.

Данілов також зазначив, що деякі з ідентифікованих генералів були звільнені з посад, інші навіть перебувають під вартою.

Нагадаємо, що власник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що перестає вербувати нових найманців. З його слів, дефіциту в особовому складі немає.

Також ми повідомляли, що із середини липня цього року щонайменше кілька тисяч "вагнерівців" закріпилися у військовому таборі в Цілі в центральній частині Білорусі. Знімки показують, що раніше майже порожній об'єкт прибули сотні транспортних засобів. Найманці ПВК могли віддати свою важку техніку для військових РФ.

 

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