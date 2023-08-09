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РФ может использовать "вагнеровцев" для давления на Европу, — Сопротивление

9 августа 2023 02:43
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
РФ может использовать "вагнеровцев" для давления на Европу, — Сопротивление
Бойцы ЧВК "Вагнер". Фото: российские СМИ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В населенном пункте Зябровка в Республике Беларусь сейчас строится новый лагерь для наемников ЧВК "Вагнер". Их планируют использовать для имитации подрывной деятельности на границе с Черниговской областью.

Об этом говорится в сообщении Центра Национального сопротивления.

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В Центре Национального сопротивления сообщают, что на аэродроме Зябровка в Беларуси начали создавать палаточный городок на 1000 наемников. Их могут использовать для имитации подрывной деятельности на границе с Черниговской областью.

Также сохраняется высокая вероятность того, что они будут приобщены к информационной операции РФ и РБ для давления на Европу.

"Цель такой кампании состоит в том, чтобы заставить страны Европы уменьшить поддержку Украины. Мол, "только бы на нас не напали", — говорится в сообщении.

Как отмечается, на первом этапе проходит имитация развертывания лагерей ЧВК "Вагнер" и вброс в информационное поле нарративов, что наемники готовы идти на ЕС.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов выразил уверенность в том, что бунт лидера ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина был частью заранее запланированной операции, утвержденной Владимиром Путиным. Главная миссия этой операции заключалась в идентификации генералов, находящихся в оппозиции к власти.

Данилов также отметил, что некоторые из идентифицированных генералов были уволены с должностей, другие даже находятся под стражей.

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