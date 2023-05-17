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РФ намагається відтермінувати контрнаступ України повітряними атаками, — CNN

17 травня 2023 05:43
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
РФ намагається відтермінувати контрнаступ України повітряними атаками, — CNN
Повітряна тривога в Україні 16 травня. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Останнім часом Російська Федерація почала здійснювати більш масштабні повітряні атаки на Україну. Витрачає для цього чимало боєприпасів та використовує різні напрямки для удару.

Це все Росія робить для того, аби змусити Київ відкласти контрнаступ. Про це пишуть аналітики видання CNN

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Експерти зазначають, що Росія витрачає більше боєприпасів, ніж зазвичай, намагаючись збити з пантелику українську протиповітряну оборону.

"Росія, можливо, почала розширені атаки, намагаючись змусити Україну відкласти свій довгоочікуваний контрнаступ. Але Україна змогла витримати атаки, перехоплюючи високий відсоток ракет і безпілотників, що налітали, за допомогою ешелонованої протиповітряної оборони, наданої західними країнами", — йдеться у повідомленні.

У виданні припускають, що розширені атаки можуть навіть піти на користь Україні, адже у РФ залишається все менше високоточних боєприпасів.

Зауважимо, 16 травня українська столиця  зазнала виняткового за щільністю ракетного обстрілу з максимальною кількістю ракет за найкоротший час. Про це заявив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко. Попко додав, що "переважну більшість об’єктів противника в повітряному просторі Києва було виявлено та знищено".

Нагадаємо, у вівторок Росія здійснила обстріл гіперзвуковими ракетами "Кінжал", випущеними з винищувачів, крилатими ракетами "Калібр", випущеними з Чорного моря, і ракетами наземного базування "Іскандер". 

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