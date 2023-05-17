РФ пытается отложить контрнаступление Украины воздушными атаками, — CNN
В последнее время Российская Федерация начала совершать более масштабные воздушные атаки на Украину. Тратит на это множество боеприпасов и использует различные направления для удара.
Россия это делает для того, чтобы вынудить Киев отложить контрнаступление. Об этом пишут аналитики издания CNN.
Эксперты отмечают, что Россия тратит больше боеприпасов, чем обычно, пытаясь сбить с толку украинскую противовоздушную оборону.
"Россия, возможно, начала расширенные атаки, пытаясь заставить Украину отложить свое долгожданное контрнаступление. Но Украина смогла выдержать атаки, перехватывая высокий процент налетавших ракет и беспилотников с помощью эшелонированной противовоздушной обороны, предоставленной западными странами", — говорится в сообщении.
В издании предполагают, что расширенные атаки могут даже пойти на пользу Украине, ведь в РФ остается все меньше высокоточных боеприпасов.
Отметим, 16 мая украинская столица подверглась исключительному по плотности ракетным обстрелам с максимальным количеством ракет в самое короткое время. Об этом заявил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко. Попко добавил, что "подавляющее большинство объектов противника в воздушном пространстве Киева было обнаружено и уничтожено".
Напомним, во вторник Россия произвела обстрел гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", выпущенными из истребителей, крылатыми ракетами "Калибр", выпущенными из Черного моря, и ракетами наземного базирования "Искандер".