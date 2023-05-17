Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow РФ пытается отложить контрнаступление Украины воздушными атаками, — CNN arrow

РФ пытается отложить контрнаступление Украины воздушными атаками, — CNN

17 мая 2023 05:43
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
РФ пытается отложить контрнаступление Украины воздушными атаками, — CNN
Воздушная тревога в Украине 16 мая. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В последнее время Российская Федерация начала совершать более масштабные воздушные атаки на Украину. Тратит на это множество боеприпасов и использует различные направления для удара.

Россия это делает для того, чтобы вынудить Киев отложить контрнаступление. Об этом пишут аналитики издания CNN.

Читайте также:

Эксперты отмечают, что Россия тратит больше боеприпасов, чем обычно, пытаясь сбить с толку украинскую противовоздушную оборону.

"Россия, возможно, начала расширенные атаки, пытаясь заставить Украину отложить свое долгожданное контрнаступление. Но Украина смогла выдержать атаки, перехватывая высокий процент налетавших ракет и беспилотников с помощью эшелонированной противовоздушной обороны, предоставленной западными странами", — говорится в сообщении.

В издании предполагают, что расширенные атаки могут даже пойти на пользу Украине, ведь в РФ остается все меньше высокоточных боеприпасов.

Отметим, 16 мая украинская столица подверглась исключительному по плотности ракетным обстрелам с максимальным количеством ракет в самое короткое время. Об этом заявил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко. Попко добавил, что "подавляющее большинство объектов противника в воздушном пространстве Киева было обнаружено и уничтожено".

Напомним, во вторник Россия произвела обстрел гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", выпущенными из истребителей, крылатыми ракетами "Калибр", выпущенными из Черного моря, и ракетами наземного базирования "Искандер".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Вадим Столар: Мы продолжаем снабжать защитников высокотехнологичным оборудованием

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас