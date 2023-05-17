РФ пытается отложить контрнаступление Украины воздушными атаками, — CNN

Воздушная тревога в Украине 16 мая. Фото: REUTERS

В последнее время Российская Федерация начала совершать более масштабные воздушные атаки на Украину. Тратит на это множество боеприпасов и использует различные направления для удара.

Россия это делает для того, чтобы вынудить Киев отложить контрнаступление. Об этом пишут аналитики издания CNN.

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Эксперты отмечают, что Россия тратит больше боеприпасов, чем обычно, пытаясь сбить с толку украинскую противовоздушную оборону.

"Россия, возможно, начала расширенные атаки, пытаясь заставить Украину отложить свое долгожданное контрнаступление. Но Украина смогла выдержать атаки, перехватывая высокий процент налетавших ракет и беспилотников с помощью эшелонированной противовоздушной обороны, предоставленной западными странами", — говорится в сообщении.

В издании предполагают, что расширенные атаки могут даже пойти на пользу Украине, ведь в РФ остается все меньше высокоточных боеприпасов.

Отметим, 16 мая украинская столица подверглась исключительному по плотности ракетным обстрелам с максимальным количеством ракет в самое короткое время. Об этом заявил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко. Попко добавил, что "подавляющее большинство объектов противника в воздушном пространстве Киева было обнаружено и уничтожено".

Напомним, во вторник Россия произвела обстрел гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", выпущенными из истребителей, крылатыми ракетами "Калибр", выпущенными из Черного моря, и ракетами наземного базирования "Искандер".