Росіяни провалили відкриття другого фронту на Харківщині — в чому причина

Українські солдати на привалі під Вовчанськом. Фото: Генштаб ЗСУ

Російська армія провалила спробу відкрити другий фронт у Харківській області. Натомість Україна починає перехоплювати ініціативу, оскільки вже отримує військову допомогу від країн-союзниць.

Про це повідомляє Bloomberg у неділю, 9 червня.

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Як зазначає видання, головнокомандувач ЗС РФ Валерій Герасимов не впорався з поставленою задачею щодо прориву заради створення "буферної зони". Обмежений прогрес російські сили здобули, коли Україні не вистачало зброї. Тепер військовий паритет вертається до українських військ, оскільки іноземна військова допомога вже активно надходить на фронт.

Таким чином, як зазначили американські аналітики, російська стратегія виснаження ЗСУ "вийшла боком" для самих росіян, оскільки Україна збільшила інтенсивність ударів по російській військово-тиловій логістиці, так і по польовій.

Це може призвести до критичного виснаження ворога, що створить можливість контрудару ЗСУ. Україна стверджує, що завдає "дуже високих втрат" російським військам у боях під Вовчанськом, витісняючи їх якомога далі від міста.

Нагадаємо, раніше українська армія повернула втрачені позиції у Вовчанську вздовж вулиці Духовної у центрі міста.

На тому ж напрямку ЗСУ нещодавно вдало зупинили російський загін, який діяв під прикриттям бронеавтомобіля "Тигр". Машину було знищено ударом дрона, весь особовий склад загинув.