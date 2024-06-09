Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow РФ не змогла відкрити другий фронт на Харківщині — ЗМІ назвали причину arrow

РФ не змогла відкрити другий фронт на Харківщині — ЗМІ назвали причину

9 червня 2024 12:40
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Росіяни провалили відкриття другого фронту на Харківщині — в чому причина
Українські солдати на привалі під Вовчанськом. Фото: Генштаб ЗСУ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Російська армія провалила спробу відкрити другий фронт у Харківській області. Натомість Україна починає перехоплювати ініціативу, оскільки вже отримує військову допомогу від країн-союзниць.

Про це повідомляє Bloomberg у неділю, 9 червня.

Читайте також:

Росія не відкриє другий фронт

Як зазначає видання, головнокомандувач ЗС РФ Валерій Герасимов не впорався з поставленою задачею щодо прориву заради створення "буферної зони". Обмежений прогрес російські сили здобули, коли Україні не вистачало зброї. Тепер військовий паритет вертається до українських військ, оскільки іноземна військова допомога вже активно надходить на фронт.

Таким чином, як зазначили американські аналітики, російська стратегія виснаження ЗСУ "вийшла боком" для самих росіян, оскільки Україна збільшила інтенсивність ударів по російській військово-тиловій логістиці, так і по польовій.

Це може призвести до критичного виснаження ворога, що створить можливість контрудару ЗСУ. Україна стверджує, що завдає "дуже високих втрат" російським військам у боях під Вовчанськом, витісняючи їх якомога далі від міста.

Нагадаємо, раніше українська армія повернула втрачені позиції у Вовчанську вздовж вулиці Духовної у центрі міста.

На тому ж напрямку ЗСУ нещодавно вдало зупинили російський загін, який діяв під прикриттям бронеавтомобіля "Тигр". Машину було знищено ударом дрона, весь особовий склад загинув. 

Україна
війна в Україні
російські війська
Вовчанськ
контрнаступ ЗСУ
військова допомога
ЗСУ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку