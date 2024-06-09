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РФ не смогла открыть второй фронт в Харьковской области — СМИ назвали причину

9 июня 2024 12:40
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Россияне провалили открытие второго фронта в Харьковской области — в чем причина
Украинские солдаты на привале под Волчанском. Фото: Генштаб ВСУ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Российская армия провалила попытку открыть второй фронт в Харьковской области . Украина начинает перехватывать инициативу, поскольку уже получает военную помощь от стран-союзниц.

Об этом сообщает Bloomberg в воскресенье, 9 июня.

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Как отмечает издание, главнокомандующий ВС РФ Валерий Герасимов не справился с поставленной задачей по прорыву для создания "буферной зоны". Ограниченный прогресс российские силы завоевали, когда Украине не хватало оружия. Теперь военный паритет возвращается в украинские войска, поскольку иностранная военная помощь уже активно поступает на фронт.

Таким образом, как отметили американские аналитики, российская стратегия истощения ВСУ "вышла боком" для самих россиян, поскольку Украина увеличила интенсивность ударов по российской военно-тыловой логистике и по полевой.

Это может привести к критическому истощению врага, что создаст возможность контрудара ВСУ. Украина утверждает, что наносит "очень высокие потери" российским войскам в боях под Волчанском, вытесняя их как можно дальше от города.

Напомним, ранее украинская армия вернула утраченные позиции в Волчанске вдоль улицы Духовной в центре города.

На том же направлении ВСУ недавно удачно остановили российский отряд, действовавший под прикрытием бронеавтомобиля "Тигр". Машина была уничтожена ударом дрона, весь личный состав погиб.

Украина
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российские войска
Вовчанск
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