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РФ обстріляла Гуляйполе на Запоріжжі, є поранена

11 квітня 2024 13:05
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
РФ обстріляла Гуляйполе на Запоріжжі, є поранена
Наслідки обстрілу Запорізької області. Фото: Іван Федоров\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Російські загарбники обстріляли прифронтовий населений пункт Гуляйполе у Запорізькій області у четвер, 11 квітня. Внаслідок атаки поранення отримала 46-річна жінка. 

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. 

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Наслідки обстрілу Гуляйполя

"Росіяни обстріляли з артилерії прифронтове Гуляйполе і поранили 46-річну жінку", — написав Федоров, говорячи про обстріл. 

Він додав, що у момент атаки жінка перебувала на подвір'ї власного будинку. Її госпіталізували до медичного закладу. 

Крім того, у зв'язку зі щоденними обстрілами прикордоння Федоров закликав місцевих виїхати у більш безпечне місце. 

"Щодня ворог атакує цивільну інфраструктуру і мирних людей Запорізької області. Тож забезпечуємо виїзд мешканців у більш безпечне місце", — сказав Федоров. 

Нагадаємо, цієї ночі Росія завдала чергового масованого удару по Україні. Зокрема, найскладніша ситуація фіксується в Харківській області. Там понад 200 тис. абонентів залишилися без електропостачання. 

Також окупанти вдарили по Київщині. Там ворог повністю знищив Трипільську ТЕС у місті Українка. Внаслідок цього ''Центренерго'' втратив 100% генерації. 

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Запорізька область
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війна в Україні
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