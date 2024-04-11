РФ обстріляла Гуляйполе на Запоріжжі, є поранена
Російські загарбники обстріляли прифронтовий населений пункт Гуляйполе у Запорізькій області у четвер, 11 квітня. Внаслідок атаки поранення отримала 46-річна жінка.
Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Наслідки обстрілу Гуляйполя
"Росіяни обстріляли з артилерії прифронтове Гуляйполе і поранили 46-річну жінку", — написав Федоров, говорячи про обстріл.
Він додав, що у момент атаки жінка перебувала на подвір'ї власного будинку. Її госпіталізували до медичного закладу.
Крім того, у зв'язку зі щоденними обстрілами прикордоння Федоров закликав місцевих виїхати у більш безпечне місце.
"Щодня ворог атакує цивільну інфраструктуру і мирних людей Запорізької області. Тож забезпечуємо виїзд мешканців у більш безпечне місце", — сказав Федоров.
Нагадаємо, цієї ночі Росія завдала чергового масованого удару по Україні. Зокрема, найскладніша ситуація фіксується в Харківській області. Там понад 200 тис. абонентів залишилися без електропостачання.
Також окупанти вдарили по Київщині. Там ворог повністю знищив Трипільську ТЕС у місті Українка. Внаслідок цього ''Центренерго'' втратив 100% генерації.
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