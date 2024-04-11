РФ обстреляла Гуляйполе на Запорожье, есть раненая
Российские захватчики обстреляли прифронтовый населенный пункт Гуляйполе в Запорожской области в четверг, 11 апреля. В результате атаки ранения получила 46-летняя женщина.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Последствия обстрела Гуляйполя
"Россияне обстреляли из артиллерии прифронтовое Гуляйполе и ранили 46-летнюю женщину", — написал Федоров, говоря об обстреле.
Он добавил, что в момент атаки женщина находилась во дворе собственного дома. Ее госпитализировали в медицинское учреждение.
Кроме того, в связи с ежедневными обстрелами пограничья Федоров призвал местных выехать в более безопасное место.
"Ежедневно враг атакует гражданскую инфраструктуру и мирных людей Запорожской области. Поэтому обеспечиваем выезд жителей в более безопасное место", — сказал Федоров.
Напомним, этой ночью Россия нанесла очередной массированный удар по Украине. В частности, сложная ситуация фиксируется в Харьковской области. Там более 200 тыс. абонентов остались без электроснабжения.
Также оккупанты ударили по Киевщине. Там враг полностью уничтожил Трипольскую ТЭС в городе Украинка. В результате этого ''Центрэнерго'' потерял 100% генерации.
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