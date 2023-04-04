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РФ передала беларуси “Искандер-М”: они могут содержать ядерные снаряды

4 апреля 2023 13:58
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Министр обороны рф Сергей Шойгу
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Согласно заявлению министра обороны рф Сергея Шойгу, россия передала беларуси оперативно-тактический комплекс "Искандер-М", который может использоваться как с обычными, так и с ядерными ракетами. 

Об этом пишут российские СМИ.

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По словам Шойгу, обучение белорусских военных работе с этим комплексом началось 3 апреля на полигоне в россии. Он также заявил, что часть белорусских самолетов штурмовой авиации уже обладает возможностью наносить удары с использованием ядерного оружия. 

Все эти меры, по словам Шойгу, направлены на защиту "союзного государства". Заявление вызвало широкую реакцию в мировых СМИ, особенно учитывая недавние напряженные отношения между беларусью и ее западными соседями.

Напомним, что командующий ОС ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев прокомментировал ситуацию, возникшую вокруг проверки боеспособности вооруженных сил беларуси. Украинские защитники работают.

Также мы писали, что посол рф в Минске Борис Грызлов заявил, что ядерное оружие будет размещено в хранилище, которое будет подготовлено в беларуси до 1 июля. Он отметил, что оружие будет придвинуто к западным границам союзного государства, чтобы обеспечить безопасность россии и ее союзников.

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