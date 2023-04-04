РФ передала беларуси “Искандер-М”: они могут содержать ядерные снаряды
Согласно заявлению министра обороны рф Сергея Шойгу, россия передала беларуси оперативно-тактический комплекс "Искандер-М", который может использоваться как с обычными, так и с ядерными ракетами.
Об этом пишут российские СМИ.
Ядерные боеголовки в беларуси
По словам Шойгу, обучение белорусских военных работе с этим комплексом началось 3 апреля на полигоне в россии. Он также заявил, что часть белорусских самолетов штурмовой авиации уже обладает возможностью наносить удары с использованием ядерного оружия.
Все эти меры, по словам Шойгу, направлены на защиту "союзного государства". Заявление вызвало широкую реакцию в мировых СМИ, особенно учитывая недавние напряженные отношения между беларусью и ее западными соседями.
Напомним, что командующий ОС ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев прокомментировал ситуацию, возникшую вокруг проверки боеспособности вооруженных сил беларуси. Украинские защитники работают.
Также мы писали, что посол рф в Минске Борис Грызлов заявил, что ядерное оружие будет размещено в хранилище, которое будет подготовлено в беларуси до 1 июля. Он отметил, что оружие будет придвинуто к западным границам союзного государства, чтобы обеспечить безопасность россии и ее союзников.